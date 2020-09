Coronavirus.- Bonig mostra el suport del PP als confinaments de municipis "si hi ha raons sanitàries" per a açò

Així, ha indicat que els 'populars' no posaran "cap problema" al fet que després del confinament aquest dilluns de Benigànim (València), ordenat per la Generalitat per a frenar la propagació del virus, es puga produir el d'altres localitats de la Comunitat Valenciana amb el mateix fi. Igualment, ha reclamat que aquest es facen "amb un marc jurídic" i ha instat a "crear un gabinet de coordinació de crisi" per a atendre aquestes qüestions.

Bonig s'ha pronunciat d'aquesta manera en la compareixença davant els mitjans de comunicació oferida juntament amb la diputada autonòmica del PP i portaveu d'aquesta formació en l'Ajuntament de València, María José Catalá, davant la Conselleria de Sanitat per a donar a conéixer iniciatives d'aquest partit en matèria sanitària.

Preguntada per la possibilitat que es produïsquen nous confinaments de poblacions valencianes després del de Benigànim, la responsable 'popular' ha respost: "En principi, si hi ha raons sanitàries per a adoptar-los, nosaltres estem a favor".

En aquesta línia, ha apuntat que el PPCV també ja es va mostrar "a favor" del confinament que va sol·licitar "el departament de salut de la Plana, concretament a Borriana (Castelló)" i que el president de la Generalitat, Ximo Puig, "no va atendre". "Per tant, si ara rectifica, benvingut. Tota rectificació és bona", ha exposat.

Isabel Bonig ha insistit que "si hi ha qüestions sanitàries que requereixen el confinament", els 'populars' valencians no posaran "cap problema" perquè es duga a terme. "Si hi ha qüestions sanitàries, nosaltres estem a favor que es faça", ha dit.

No obstant açò, ha considerat que "el confinament s'ha de fer amb un marc jurídic" i ha manifestat que s'ha de "crear un gabinet de coordinació de crisi, que estiga atenent totes aquestes coses". "Es poden produir fallades però cal resoldre'ls", ha declarat.

Després d'açò, Bonig ha anunciat que anava a cridar a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a comentar-li la situació de Bellús (València) l'alcaldessa de la qual, Susana Navarro, li ha comunicat que després del confinament de Benigànim "han tancat la carretera i han deixat aïllat Bellús", una cosa que "no pot ser".

"NO LI AGAFA A NINGÚ EL TELÈFON"

La també portaveu del PP en les Corts Valencianes ha criticat que segons li ha transmès la primera edil d'aquesta localitat la Guàrdia Civil diu que és qüestió "d'Emergències" i "Emergències, que és Sanitat", departament en el qual "no li agafa ningú el telèfon" a la responsable municipal.

"L'alcaldessa va cridar a la Conselleria de Sanitat i a les dos li van dir que cridara al 112 perquè ells solament estaven fins a les dos. Ningú de la Conselleria de Sanitat s'ha posat en contacte" amb ella, ha criticat Bonig.