Educació activa un web amb informació pràctica sobre la tornada a classe

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha activat el web aulasegura.es en què es posa a la disposició de la comunitat educativa valenciana tota la informació sobre la tornada a l’escola en condicions de màxima seguretat en aquest atípic curs 2020-2021.

Aquest espai inclou els protocols de seguretat, higiene i protecció establits en els centres educatius per a fer front a la COVID-19 i respon a preguntes freqüents que es generen sobre la tornada a classe i sobre el que cal fer en cas de detecció de contagis.

A més, aulasegura.es disposarà d’un centre d’atenció telefònica els dies que venen per a atendre dubtes també telefònicament.

Entre les mesures que recull el web destaca l’obligatorietat de l’alumnat a partir de sis anys de portar mascareta tant en els espais comuns com a les aules. L’ús d’aquesta mesura de protecció també és obligatori en tot moment per al professorat i per al personal no docent.

En aquest espai també s’explica que l’organització de l’alumnat en les aules des d’Infantil fins a 2n de Primària és en grups de convivència estables de màxim 20 alumnes com a norma general. Són grups d’alumnes que, per l’edat, a l’aula, al pati i al menjador no guarden entre ells la distància interpersonal d’1,5 metres.

En la resta de cursos de Primària, el centre pot haver organitzat els alumnes en grups de convivència estables o fer grups mantenint la distància de seguretat de metre i mig entre alumnes. En la resta d’etapes educatives, l’alumnat està separat a l’aula a un metre i mig de distància entre companys.

En les etapes d’ESO, Batxillerat i FP en la majoria de casos assisteixen cada dia a classe, però, en cas que no càpiga tot l’alumnat de l’aula amb la distància interpersonal requerida, hauran d’anar al centre en dies alterns.

En les diverses finestres del web es pot trobar informació sobre l’ús de mascaretes, el control de la temperatura, la mobilitat dins del recinte educatiu, les mesures de desinfecció dels centres, com està organitzat el menjador i el transport escolar, quin és l’horari lectiu de l’alumnat, què és l’espai COVID-19 de cada centre o com es duu a terme la coordinació entre el centre educatiu i el seu centre de salut de referència.