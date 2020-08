Ford planteja començar el dijous el seu sisé ERTO

La direcció de Ford ha presentat aquest dilluns als sindicats la memòria del pròxim Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en la planta d'Almussafes (València), que afectarà entre el 3 de setembre i el 31 de desembre a 3.000 treballadors al dia i comprendrà 19 dies en la planta de Motors i 15 en Vehicles. La majoria d'aquests dies hi haurà una reducció de la fabricació i dos dies seran de parada total.

Es tracta del sisé ERTO en l'empresa des d'estiu de 2019. Segons han explicat fonts sindicals, encara que el llançament del nou Kuga està funcionant bé, els altres quatre models d'automòbils que es produeixen a Almussafes no han recuperat els nivells de demanda previs a la crisi sanitària i econòmica del coronavirus.

Davant aquesta conjuntura, l'empresa ha traslladat als representants dels treballadors la necessitat de disminuir en 11.000 vehicles i de 28.000 motors el volum de producció previst. L’ERTO afectarà al voltant de 3.000 treballadors al dia: uns 900 en motors i, en vehicles, 2.500 empleats durant la reducció parcial i 5.200 els dies en la parada total.

Aquesta reducció equival al 40% de la capacitat de fabricació de cotxes durant 13 dies i a una parada total durant dos dies en a planta de vehicles, és a dir, 15 dies d’ERTO en la planta de vehicles.

Així, hi haurà aturs parcials durant huit dies al setembre (del 21 al 25 i del 28 al 30); l'1 i 2 d'octubre; els dies 11,18 i 21 de desembre. Els dies de parada total seran el 2 i el 3 de novembre.

Quant a l'àrea de motors, l’ERTO serà de 19 dies. Pararà parcialment els dies 3, 4, 7, 17, 18 i 25 de setembre; el 13 d'octubre; cinc dies al novembre (2,3,13,20 i 27) i els dies 15, 16, 17, 18, 21, 22 i 23 de desembre.

UGT signarà l'acord "si no hi ha sorpreses"

El president del comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, ha explicat que ha demanat a la direcció d'empresa les mateixes condicions que en els ERTO anteriors. "Si no hi ha sorpreses i l'empresa ho accepta, no tindria problema a signar l’ERTO aquest dimarts a la vesprada", ha avançat.

Per part seua, el representant de CCOO, José Arocas, ha explicat que el sindicat "es replantejarà signar aquest expedient", ja que s'han succeït sis ERTO i un ERO, es deixaran de produir dos motors en 2022 i un dels models que fabriquen, per la qual cosa considera que "no hi ha cap pla de futur ni cap garantia" per als treballadors.

A més, ha posat el focus en què les mesures econòmiques extraordinàries sobre els ERTO del Govern central acaben el 31 de setembre i no volen que els treballadors consumisquen la seua desocupació.

Des de STM, Paco González ha assenyalat que "tot apunta al fet que hi haurà acord" i que pot signar-se aquest dimarts. Aquest sindicat reclama que l'empresa augmente el complement salarial, que en els anteriors expedients va ser del 80%.

"Entenem clarament que la situació és complicada per a tots", ha expressat, abans d'afegir que "per al treballador i la treballadora ho és molt més" i que "és el moment que l'empresa de veritat valore i respecte l'esforç que està fent aquesta plantilla tots aquests any, que ha portat a situar a Ford Almussafes com una planta líder a Europa".

Per part seua, el representant de CGT José Antonio Tejero ha explicat que aquest sindicat s'oposarà a l'acord per a l'expedient i ha defensat que "sempre" el mercat ha estat subjecte a "alts i baixos" i "s'ha anat adequant la producció i no ha anat més enllà", però "en els últims temps l'empresa ha agafat la tàctica" que la plantilla treballe "com si no hi haguera un demà", amb llocs "sobresaturats" de manera que "a la fi d'any sobren a l'empresa uns dies".

Així, ha assenyalat que abans aquesta situació "se suplia amb una regulació de la producció" i es feia un atur tècnic en el qual els empleats participaven en cursos o es netejaven les instal·lacions. "Ara opten pel fàcil i rendible" i "amb càrrec a l'erari públic" i al consum d'atur per part de treballadors". "Unes vegades s'escuda amb la crisi econòmica, ara s'escuda en el tema de la pandèmia, sempre són pretextos per a ella guanyar i el treballador com sempre perdre", ha asseverat, abans de demanar "rebalancejar els llocs i humanitzar-los".