El SEF participa en la primera Red europea de centros de Formación Profesional de excelencia del mueble y la madera

La directora general del SEF, Marisa López Aragón, explicó que "el objetivo es formar a estudiantes y trabajadores en tecnologías como inteligencia artificial, industria 4.0, economía circular, Responsabilidad Social Corporativa, 'Ambient Assisted Living', realidad aumentada y realidad virtual, entre otras muchas materias, para que puedan tener nuevas habilidades que están reclamando empresas del sector, que ya están digitalizadas y que basan sus modelos de negocio en la ecología, la sostenibilidad y la integración social. Asimismo, se fomentará la movilidad de estudiantes y profesores".

La creación de la red de centros de excelencia profesional alrededor del sector del mueble y la madera contará con centros de formación profesional, representantes de la industria y autoridades regionales de capacitación para adaptar los resultados del proyecto a las necesidades del sector y ponerlas en consonancia con las políticas de FP europeas.

El SEF participará en la identificación de políticas regionales, nacionales y europeas alrededor de este sector, y trabajará en el reconocimiento y validación del nuevo currículo.

Este proyecto apuesta por la formación dual, con prácticas en empresas en los ámbitos regional e internacional, que permite preparar a los estudiantes para el mercado laboral, acortar el período de transición de la escuela al trabajo y ofrece buenas perspectivas laborales después de la graduación.

El proyecto europeo 'Allviews, Alliance of centres of vocational excellence in the furniture and wood sector' forma parte del programa Erasmus+, tiene una duración de 48 meses y están involucrados 22 socios de centros tecnológicos, centros de Formación Profesional y Continua, universidades, empresas privadas y centros de innovación de España, Francia, Eslovenia, Italia, Holanda, Bélgica, Polonia y Alemania.

En España, el proyecto está liderado por el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) y participan, además del SEF, la Universidad Politécnica de Cartagena, el clúster regional Amuebla, así como el clúster Cenfim (Cataluña).