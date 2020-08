La despedida de un histórico periodista de TVE de la profesión: "Me jubilo, no cuentan conmigo para nada interesante"

Este jueves, RTVE ha dicho adiós a uno de sus corresponsales más históricos: José Ramón Patterson. Este veterano periodista de 62 años realizó hizo su última conexión desde Bruselas y se despidió de la profesión. Aun así, según confirmó él mismo en sus redes sociales, habría continuado trabajando si los proyectos hubieran sido otros.

"Salvo que ocurra una debacle de proporciones bíblicas, este ha sido mi último directo como corresponsal en Bruselas", informó en Twitter compartiendo un vídeo de su intervención en el telediario de TVE. "¡Esto ha sido todo, amigos, au revoir!".

Un compañero de profesión quiso despedirse de él respondiendo al tuit y le dio la enhorabuena por sus años de trabajo. "Una pregunta, ¿te jubilas o te jubilan?", le preguntó también.

Enhorabuena por tantos años de buen trabajo. Una pregunta, te jubilas o te jubilan, @joseramonpatter ? — David Arnanz (@DavidArnanz) August 27, 2020

José Ramón Patterson no se anduvo con eufemismos y fue sincero con el motivo de su despedida de la profesión: "No cuentan conmigo para nada interesante y me jubilo anticipadamente".

No cuentan conmigo para nada interesante y me jubilo anticipadamente. — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) August 27, 2020

Su respuesta apenó a sus seguidores, que conocen su experiencia, y algunos no entienden cómo RTVE lo ha dejado marchar. Además, otros le pidieron que, a pesar de estar jubilado, no dejara de compartir su opinión y su visión de la actualidad a través de sus redes.