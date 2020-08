Okuda inicia la polémica intervención artística en el Faro de Ajo

Y lo ha hecho con "mucha ilusión y agradecimiento por tener la oportunidad de trasladar mi arte a un lugar tan simbólico e importante en mi tierra", según ha expresado, consciente también de la polémica que ha generado este proyecto, encargado por la Autoridad Portuaria de Santander y el Ayuntamiento de Bareyo y presentado el pasado mes de mayo.

"Soy consciente de que mi arte no tiene por qué gustar a todo el mundo y en ningún momento mi intención ha sido molestar a nadie, pero si lo he hecho quiero disculparme por ello", ha comentado 'Okuda', para explicar que aceptó el proyecto porque "además de ser muy singular me hace especial ilusión por llevarse a cabo y aportar a mi tierra".

El artista cántabro y su equipo estarán trabajando durante esta semana en una obra mural "adaptada a las necesidades del faro". El resultado será una composición artística que pondrá en valor "la imagen del faro, respetando su función de ayuda a la navegación como señal marítima".

La temática elegida por 'Okuda' para esta localización en un entorno "tan especial" hace alusión a la riqueza natural de la región, a través de la representación de la fauna local y, con sus texturas, "a la diversidad cultural de una Cantabria moderna, abierta y conectada con el mundo".

El artista cántabro ha subrayado el compromiso con su tierra, una "constante" -ha dicho- en toda su carrera, que comenzó hace más de veinte años.

Ejemplo de ello son las esculturas de Cuchía o Reinosa, la colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en verano de 2019, la campaña de crowdfunding para transformar el colegio Vital Alsar a petición de sus alumnos o murales que pueden encontrarse en Santander.

Para 'Okuda' este nuevo proyecto significa "poder seguir reforzando su vinculación y cercanía con Cantabria".

TRAYECTORIA DE OKUDA

La trayectoria de 'Okuda' cuenta con numerosas intervenciones murales y escultóricas, además de exposiciones en galerías y museos en más de 30 países y 80 ciudades de todo el mundo.

Destacan la iglesia 'skate', el ser requerido para la creación de la Falla Municipal de Valencia; su itinerario de esculturas por el paseo marítimo de Boston; o la creación del proyecto Titanes, para la inclusión social a través del arte.

En sus dos décadas de carrera artística, el motor de su trabajo ha sido "usar el color y la creatividad para transformar espacios y trasladar un mensaje de optimismo y vitalidad".