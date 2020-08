Kim Jong Un está en coma y su hermana habría tomado el control del país, según un diplomático surcoreano

La prensa internacional, basada en las afirmaciones de un diplomático surcoreano, informa de que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, se encuentra en coma y su hermana menor Kim Yo Jong ha tomado control del gobierno por su ausencia.

El diplomático, de nombre Chang Song-min, trabajaba ayudando al presidente de Corea del Sur. "Puedo decir que está en coma, pero su vida no ha terminado", dijo a los medios de comunicación surcoreanos en unas declaraciones recogidas por el New York Post. “No se ha formado una estructura de sucesión completa, por lo que Kim Yo-jong está pasando a primer plano ya que no se puede mantener un vacío durante un período prolongado”, dijo.

Aunque no ha sido designada su sucesora de manera oficial, la hermana menor del gobernador norcoreano ha tomado control provisional de los órganos del Gobierno. El supuesto estado de coma de Kim Jong Un viene tras fuertes polémicas y especulaciones sobre su estado de salud, e incluso rumores de que había fallecido.

A finales del mes de abril, el medio norteamericano TMZ aseguró que el dictador coreano había muerto en una operación médica. Al parecer, Kim Jong-un habría sufrido un ataque cardíaco en una visita a una zona rural. Fue ingresado en un centro hospitalario para ser sometido a una cirugía que no habría logrado su objetivo.

Pese a que las fuentes parecían fiables, el dictador reapareció en mayo cancelando todos los rumores que son frecuentes sobre su persona. Ahora queda esperar confirmaciones y más información sobre si el estado de coma en el que supuestamente se encuentra ahora es verídico o no.