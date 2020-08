Las sorprendentes revelaciones sexuales de Terelu Campos

Terelu Campos ha hablado abiertamente de sexo con Toñi Moreno en el programa Viva la vida, donde ha hecho sorprendentes revelaciones, como cuánto tiempo lleva sin mantener relaciones sexuales. "Yo te lo digo si tú me lo dices", ha retado Terelu a la presentadora del magazine, que sustituye temporalmente a Emma García durante sus vacaciones.

"A primeros de septiembre hace seis años. ¿Qué pasa?", ha respondido la colaboradora del programa ante la reacción incrédula de sus compañeros. "Yo voy virgen al matrimonio", bromeaba a continuación.

"Yo no me voy de aquí sin buscarle un novio a Terelu", indicaba, por su parte Toñi Moreno, que ha asegurado en su caso "son semanas" las que lleva sin sexo. "Pero una cosa así sin importancia, un refregón", ha añadido.

Tras la confestión de Toñi Moreno, Terelu ha matizado su respuesta inicial: "Miento, hace como tres años y pico tuve un rollito, un día", ha indicado.

En este sentido, la colaboradora ha confesado que está "mucho más cerrada a un refregón que al amor. Yo de eso ya estoy de vuelta".

"Yo te he conocido a ti en momentos de salir por la noche y todo para ti, no dejabas para el resto ni las miguitas, le ha recordado Toñi Moreno a su "colaboradora favorita", como ha calificado. "A ver si te crees que yo soy una Mata-Hari", le ha respondido Terelu, sorprendida.

"Yo sí creo que lo has sido, lo mantengo", ha insistido Toñi Moreno. "Ten en cuenta que yo he tenido relaciones relativamente largas", ha proseguido Terelu, que ha reconocido, no obstante, dos años de soltería. "Está feo decirlo, pero siempre digo que yo actué en ese momento como un hombre joven que no quiere pareja", ha admitido.

"Yo pensaba que no tenía sentimientos", ha agregado Terelu, que recuerda haber vivido ese momento como algo "maravilloso". "Te das cuenta de que no te pueden hacer daño porque no te implicas emocionalmente", ha explicado. "Fue el momento mejor de mi vida, y siendo yo ya muy pero que muy conocida", ha dicho con una sonrisa de satisfacción.