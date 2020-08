La Comunitat Valenciana registra dos residents morts, 457 nous casos i 24 brots

La Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes 24 hores dues defuncions en residències, 457 nous casos de coronavirus i 24 brots d'aquesta malaltia, dels quals dos afecten a més de 10 persones.

En concret, s'ha detectat un brot a Orihuela amb origen laboral que afecta 16 persones, i un altre a Torrent, d'origen social, amb 11 contagis. A més hi ha dos brots de nou casos a Buñol i Riba-roja del Túria, un de huit a Chiva i dos de set a Almassora i Cheste.

En les últimes 24 hores s'ha detectat un brot de sis casos a Algemesí; dos de cinc contagis a Banyeres de Mariola i València; set focus amb quatre persones afectades a Algorfa, Massanassa i València (cinc) i sis brots amb sis casos, cinc a Elx i un a València.

En total, s'han sumat 457 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 19.122 persones. Per províncies: 28 a Castelló (2.215 en total); 120 a la província d'Alacant (6.065 en total); i 292 a la província de València (10.785 en total). A més, hi ha 17 casos sense assignar, amb el que l'acumulat de casos sense assignar ascendeix a 57.

D'altra banda, s'han donat 325 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 22.392 (2.955 a Castelló, 7.246 a Alacant i 12.163 a València). A més, hi ha una alta no assignada, que eleva a 28 el total d'altes no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 298 persones ingressades, huit menys que ahir, i hi ha tres persones menys en UCI: 13 a la província de Castelló, amb 2 pacients en UCI; 81 a la província d'Alacant, d'ells 8 en l'UCI; i 204 a la província de València, 22 d'ells en UCI.

D'aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 3.622 casos, la qual cosa suposa un 13,17% del total de positius.

En les últimes 24 hores, s'han realitzat 9.277 proves PCR, de les quals han donat positiu 457, amb el que el percentatge de positius se situa en el 4,92%. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 733.614, de les quals 594.438 han sigut a través de PCR i 139.176 mitjançant test ràpid.

Dues defuncions, tots dos residents

D'altra banda, s'han registrat dues defuncions en residències per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions ascendeix a 1.495 persones (227 a la província de Castelló, 519 en la d'Alacant i 749 en la de València).

La situació en les residències de majors ha empitjorat en les últimes hores: hi ha quatre centres més amb casos confirmats, amb el que la xifra ascendeix a 33 (1 a la província de Castelló, 14 a la província d'Alacant i 18 a la província de València). A més, hi ha quatre residències de persones amb diversitat funcional (1 a la província de Castelló i 3 en la de València) i tres centres de menors (1 a la província de Castelló i 2 en la de València).

En total, han donat positiu tres residents i tres treballadors. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari tres residències en la Comunitat Valenciana (una a la província d'Alacant i dues a la província de València).