Puig diu que la situació és "millor que en altres comunitats" però "pitjor" del desitjat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat que la Comunitat Valenciana "té en l'actualitat la meitat de casos per 100.000 habitants que la mitjana espanyola i, per tant, la seua situació és millor que la d'altres comunitats", però, no obstant això, aquesta situació "és pitjor del que estàvem i pitjor del que volem estar", ha emfatitzat.

Puig ha realitzat aquestes declaracions en la seua compareixença davant els mitjans de comunicació després de la reunió mantinguda en el Palau de la Generalitat amb representants dels organismes que integren el Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) per a abordar l'aplicació de les mesures acordades la setmana passada en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

A la trobada han assistit també les conselleres de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, així com responsables de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

El president ha apel·lat aquest divendres a la "corresponsabilitat ciutadana" per a complir les noves mesures que van entrar en vigor aquest dimarts en la Comunitat Valenciana amb la finalitat de frenar els rebrots de COVID-19, entre les quals figura la prohibició de fumar en la via pública o en espai a l'aire lliure quan no es pot respectar una distància mínima interpersonal d’ almenys 2 metres o les limitacions per a l'oci nocturn.

A més, ha recalcat que la lluita contra el coronavirus "és una causa comuna de tots els ciutadans i ciutadanes per a aconseguir aïllar al màxim el creixement de la pandèmia".

El cap del Consell ha urgit en aquest sentit a la societat valenciana, que va situar a la Comunitat entre les autonomies que més va complir el confinament i que continua respectant de manera majoritària les mesures de protecció, higiene i distància social, a continuar donant exemple amb el seguiment generalitzat de les actuals restriccions.

També ha recordat que la reactivació econòmica està "absolutament lligada" a la contenció de la pandèmia, per la qual cosa ha demanat la "major conscienciació" d'empreses i ciutadania per a aconseguir aquest objectiu.

"Si és necessari, hi haurà resposta disciplinària" davant les infraccions, "però volem que aquest convenciment general impregne a tota la societat", ha agregat.

Puig ha agraït a més a les diferents forces i cossos de seguretat de l'Estat i a les policies locals el treball que han realitzat i continuen realitzant per a vetlar pel compliment de les normes de seguretat sanitària, i ha destacat la seua vocació de servei públic i la seua "extraordinària disponibilitat", així com el bon funcionament de la interlocució a través del Cecopi, que ha aconseguit mantindre la "màxima coordinació" entre institucions després de l'estat d'alarma.