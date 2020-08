Puig afirma que el "riesgo cero no existe" en la vuelta a las aulas, pero destaca la "hoja de ruta común y acordada"

Así se ha pronunciado Puig este jueves en una rueda de prensa que ha ofrecido en València junto al ministro de Inclusión, José Luis Escrivà, al ser preguntado sobre la reunión que mantendrá la ministra Isabel Celáa con los consejeros autonómicos el próximo jueves.

Para Puig, el objetivo es conseguir la "máxima presencialidad" en el ámbito de la primaria, y ha destacado el trabajo de cada centro para "preparar adecuadamente la vuelta a la escuela".

Así, ha considerado que "riesgo cero no existe", pero ha incidido en que "cuando haya contagios, que se pueden producir, haya soluciones protocolarias para que se pueda proceder al aislamiento de los contagiados".

Igualmente, preguntado respecto a la propuesta de PP y Cs de realizar tests masivos a los docentes antes del inicio de las clases, Puig ha señalado que estas medidas "se tienen que adoptar de acuerdo a los expertos y al Ministerio de Sanidad", y ha defendido que la Generalitat sí ha hecho "una contratación masiva de profesionales".

También, interpelado sobre la propuesta de Galicia de que los alumnos lleven mascarillas también en las aulas, Puig ha señalado que las autonomías toman "decisiones diferentes". "Algunos optan por las mascarillas y no por personal", ha aseverado.

Así, ha señalado: "Más allá de cualquier criterio oportunista, que no digo que sea el caso, hay que generar la mayor seguridad y la mayor normalidad. Si es necesario o no el uso de las mascarillas en las aulas, lo tiene que determinar Sanidad. En estos momentos, no se plantea, pero estamos siempre actuando desde el rigor", ha señalado.