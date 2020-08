Oltra recorda al Govern que va avisar de "dificultats" per a gestionar l’IMV

La consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, s'ha mostrat aquest dijous "convençuda" que el Govern solucionarà les "dificultats" en la tramitació dels expedients de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), de les quals assegura que ja li va advertir; ha recordat que en el seu moment va proposar que l'Executiu central marcara "els mínims" i transferira els diners a les comunitats autònomes, que són les que coneixen "molt bé" el sistema de serveis socials, i ha demanat "col·laboració" econòmica per a reforçar plantilles i multiplicar així la capacitat per a gestionar aquesta ajuda.

Així ho ha indicat, en declaracions als mitjans, en ser preguntada pel "col·lapse" en la tramitació d’aquest subsidi. Oltra, en una jornada en la qual el ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, José Luis Escrivá, s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apuntat que són les CCAA les que coneixen "molt bé" quin és el sistema de serveis socials perquè són les que tenen les competències i les rendes d'inserció o d'inclusió dels diferents territoris.

Sobre aquest tema, ha recordat que la Generalitat va proposar al Govern central que marcara "els mínims i transferir els diners a les CCAA perquè nosaltres puguem ampliar molt més ràpid les persones que s'incorporen al sistema de protecció". No obstant això, ha subratllat que l'Executiu de Pedro Sánchez "va triar una altra via".

"Doncs bo, ara s'està trobant amb les dificultats que li vam advertir perquè estem parlant d'una població que està en una situació d'exclusió social i l'exclusió social no sols és una qüestió de recursos econòmics, que també, sinó que moltes vegades és una qüestió d'exclusió cultural, d'exclusió de la formació", ha assenyalat. Com a exemple, ha posat l'accent que "el fet d'haver de presentar telemàticament la sol·licitud, ja dificulta moltíssim perquè no són persones que hagen tingut les oportunitats per a manejar-se en la informàtica".

No obstant això, s'ha mostrat "convençuda" que el Govern d'Espanya "ho arreglarà" i ha afegit que des de la Generalitat "també estem treballant per a poder col·laborar en la gestió de l’IMV, a través dels serveis socials d'atenció primària".

En tot cas ha assegurat que necessiten "reforçar" eixes plantilles "per a poder assumir-ho i això li ho vaig traslladar ja al ministre, perquè si el Govern d'Espanya col·labora també econòmicament perquè nosaltres puguem reforçar eixes plantilles, multipliquem la capacitat de gestió de l’IMV que, al final, és el que volem tots: compatibilitzar-ho amb les rendes autonòmiques".

En el cas de la Comunitat, l’IMV conviurà amb la Renda Valenciana d'Inclusió, sent l’objectiu, tal com explica la vicepresidenta, que "el màxim possible de persones que necessiten aquestes rendes tinguen accés i el tinguen ràpid, perquè la pandèmia ha deixat un rastre social que hem d'atendre amb la màxima urgència".