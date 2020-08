Coronavirus.-El alcalde avisa: "Seremos inflexibles con los que usen la excusa de la feria para incumplir"

"La situación epidemológica a la que nos enfrentamos no es nada halagüeña y hago un llamamiento a la responsabilidad para que nadie, con la excusa de la feria, rompa las normas sanitarias o de lugar a aglomeraciones", ha indicado en declaraciones a los periodistas tras presentar el cupón de la ONCE dedicado a la Virgen del Mar.

Fernández-Pacheco, quien se ha reconocido en las "emociones encontradas de los almerienses" en estos días, ha asegurado que el Ayuntamiento "puso desde el primer momento todos los medios a su alcance" para salir "de esta crisis sociosanitaria de la mejor manera posible" pero que, ante la situación actual, "toca hacer cumplir las normas".

Ha aludido a las 700 sanciones tramitadas por la Policía Local en solo una semana y ha avisado de que a las autoridades municipales "no nos va a temblar el pulso".

"Tenemos toda la determinación para hacer cumplir las normas y vamos a ser inflexibles con la irresponsabilidad de algunos que ponen en peligro a los demás", ha insistido para recordar que, desde este jueves, la Policía Local cuenta con los datos de las personas que han dado positivo en covid-19 en la ciudad.

Ha explicado que, en caso de ser identificado en la calle, los agentes activarán un protocolo para que Salud curse solicitud de orden judicial para garantizar el confinamiento. "Si hay un pequeño grupo de irresponsables que no guarda la cuarentena, aunque no me gustaría que se diera lugar a eso, la Policía hará lo que tiene que hacer", ha concluido.