Cullera tancarà les platges a partir de les 22.30 h per a evitar concentracions

L'Ajuntament de Cullera ha decidit clausurar les seues platges a partir de les 22.30 hores, amb l'objectiu de "evitar possibles activitats d'oci nocturnes en les quals no es respecten les mesures de seguretat bàsiques de prevenció del coronavirus com ara la distància social o l'ús de la màscara i evitar les reunions de grups grans de persones a la platja".

Segons ha assenyalat el regidor de Platges, Salva Tortajada, en un comunicat, amb aquesta mesura es vol "posar fi a les trobades socials susceptibles de provocar contagis i que suposen un risc per a la salut pública, com per exemple el botellot".

"Cullera ha demostrat ser una destinació segura i volem que continue sent així. És el moment de continuar treballant en eixa línia i implementar les mesures de prevenció necessàries", ha manifestat Tortajada.

La mesura, que també afectarà l'activitat dels quiosquets, entrarà en vigor aquest dimarts i serà un complement a les ja acordades per la Generalitat.

El turisme “aguanta” pels visitants nacionals

D'altra banda, el turisme de Cullera ha començat l'agost amb unes xifres d'ocupació més altes respecte al passat mes de juliol i "aguanta gràcies al turisme nacional".

La mitjana d'ocupació dels allotjaments de la ciutat ha crescut en aquesta primera quinzena fins a acostar-se al 60%. L'ocupació turística del passat mes de juliol es va situar entorn del 50% i ara en aquestes dues primeres setmanes el municipi ha vist un increment en el nombre de visitants, principalment turistes que procedeixen de la mateixa Comunitat Valenciana i de la resta del territori espanyol.

La regidora de Turisme, Débora Marí, ha assenyalat que"no podem negar que aproximar-nos al 60% d'ocupació en les primeres setmanes d'agost és una bona resposta per al nostre turisme, quan fa mesos ni tan sols sabíem si anàvem a rebre turistes".

A més, en el cas dels hotels l'ocupació ha sigut "més positiva fins al punt de situar-se en el 75% d'ocupació, 30 punts per damunt respecte als registres del mes passat, i fins i tot alguns han completat les seues habitacions". Entorn del 70% d'ocupació també han estat les pensions i els bungalows dels càmpings.

Els pisos de lloguer, els aparthotels i les parcel·les per a caravanes dels càmpings també han vist com en aquest inici del mes d'agost la seua ocupació ha superat el 50%.

La regidora Marí ha explicat que a pesar que les xifres són inferiors al que haguera sigut un estiu de plena normalitat, "Cullera ha sabut resistir gràcies a l'esforç promocional i de seguretat que hem fet, a la qualitat i el compromís del sector per a adaptar-se a la nova i difícil realitat que se'ls ha presentat i als nostres visitants, que han continuat apostant per Cullera per a gaudir dels xicotets plaers de l'estiu".

El consistori espera que la ciutat i el sector turístic "continuen amb aquest línia de creixement que està superant les expectatives d'aquest estiu i continuarà treballant en l'aplicació de les mesures de seguretat necessàries per a mantindre la seua condició de destí segur".