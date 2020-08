Hostalers veuen les noves restriccions com "la punta" que els faltava i auguren "una sagnia"

Les noves restriccions enfront de la Covid-19 que han entrat en vigor aquest dimarts en la Comunitat Valenciana són per als hostalers "la punta" que li faltava a un sector colpejat per la pandèmia. No tots han pogut reobrir després de la fi de l'estat d'alarma i els que ho han fet, en la seua majoria s'enfronten a pèrdues de rendibilitat.

Ara, la nova limitació d'horari que impedeix deixar entrar a gent a partir de les 0.00 hores i que obliga a tancar a la 1.00 en ple agost, el tancament de l'oci nocturn i el "minvament" d'espai a les terrasses per a complir amb la distància d’1,5 metres entre comensals i 2 metres entre taules davant els fumadors, vaticinen "una sagnia" si les Administracions no plantegen un pla de "rescat" per al sector.

Així ho ha advertit el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) i de la Federació Empresarial d'Hostaleria de València (FEHV), Manuel Espinar.

Segons Espinar, els hostalers contribuiran en totes les mesures que siguen necessàries per a evitar que la corba de contagi seguisca en ascens i atallar el virus. Això sí, reclama que les administracions "a l'uníson" proposen un rescat al sector o estima que més del 20% d'establiments haurà de tancar i es perdran més de 80.000 ocupacions.

El mes d'agost, ha explicat, és un mes vacacional d'eixir a sopar a la fresca i llargues sobretaules, però amb el límit d'horari, sumat al tancament d'un oci nocturn que al seu entendre ha sigut "criminalitzat" i que "no té sentit tancar", creu que molta gent optarà per no eixir.

Com a dada esperançadora que llança una mica de "llum", Espinar celebra que la Comunitat Valenciana hi ha delimitat a 21 dies aquestes noves mesures, quan en altres CCAA no s'ha posat data.

Des de l'Associació de Restaurants de la Platja de la Malva-rosa, el seu president, José Miralles, entén que s'hagen de prendre mesures per a frenar la propagació del virus encara que admet que són "una garrotada més" per al sector i lamenta que no s'hagen consensuat amb la Federació Empresarial d'Hostaleria de València.

"Hi haurà acomiadaments a partir de ja" perquè el torn de vesprada-nit no es podrà mantindre tal qual, ha lamentat. Aquests establiments de platja ja guanyen entre un 40 i un 50% menys que en les mateixes dates en 2019 i en el centre de València el minvament d'ingressos ja aconsegueix el 75%, ha precisat.

Al seu judici, el tancament primerenc per a en aquesta mena de locals sense música ni esdeveniments és "una mesura desmesurada" i més en aquests dies d'agost que s'esperaven com a "últim cartutx per a sobreposar-nos a l'estiu". Pràcticament "no hi ha turisme internacional i el nacional cada vegada té més por", ha apuntat.

Mobilització a Benidorm

A Benidorm, les associacions de Bars, Restaurants i Cafeteries (ABRECA), Oci i sales de Ball (OCIOBAL) i l'Associació Independent de Comerciants de Benidorm i Província (AICO) han convocat una manifestació per al diumenge que ve, 23 d'agost, enfront del que consideren "continus despropòsits i falta d'organització i programació" del Govern d'Espanya en aquesta crisi sanitària.

A més, han anunciat que demanaran judicialment la suspensió cautelar del decret de noves mesures enfront de la Covid-19 per entendre que és "discriminatori" i que "castiga a qui ho ha fet bé des del principi", per la qual cosa exigeixen "responsabilitats".

En aquest sentit, el president ‘Abreca, Francisco Javier del Castillo, ha assenyalat que les noves mesures són "la punta" per al sector benidormer que al juliol s'ha mogut amb una mitjana de pèrdues d’entre un 50 i un 60% i a l'agost persisteixen al 50%, sent una de les zones més danyades per la pèrdua del seu habitual turista britànic.

De seguir així, calcula que en dos o tres mesos "més del 50% dels establiments hauran de tancar" a Benidorm, quan els seus empresaris asseguren estar "compromesos des del principi amb la implementació de protocols higiènics sanitaris molt estrictes que han suposat un gran esforç econòmic i organitzatiu, que s'ha vist reflectits en un èxit en les dades sanitàries".

La mobilització del diumenge arrancarà a les 11.00 hores de l'Avinguda Europa (a l'altura de l'hotel Cimbel) i passant pel passeig marítim s'arribarà a la plaça de l'Ajuntament, on es procedirà a la lectura del manifest 'Benidorm pel turisme'.