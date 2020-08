Els restaurants tancaran a la 1.00 h i la prohibició de fumar sense distància s'amplia a les platges

La Conselleria de Sanitat Universal ha anunciat les noves mesures que s'aplicaran en tota la Comunitat Valenciana a partir d'aquest dimarts per a frenar l'evolució de la pandèmia, i que inclouen la suspensió de l'activitat de l'oci nocturn, discoteques i bars de copes; la prohibició de fumar al carrer, terrasses i platges si no es pot guardar la distància interpersonal de dos metres i el tancament de tots els establiments d'hostaleria i restauració a les 1.00 hores de la matinada.

Així ho ha anunciat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, després de reunir-se aquest dilluns amb Salut Pública per a implantar en la Comunitat les mesures recollides en l'acord aconseguit divendres passat en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Aquestes mesures, coordinades entre totes les comunitats autònomes, es posen en marxa per a respondre a l'actual moment d'increment de casos positius en Covid-19 en tota Espanya.

El Ministeri va acordar el divendres amb les comunitats autònomes "per unanimitat" que es prohibisca fumar en la via pública o a l'aire lliure (tant cigarrets com qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac) si no es pot guardar dos metres de distància de seguretat, i el tancament de totes les discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions en directe. Es tractava de mesures de "mínims" que cada comunitat pot ampliar si ho considera necessari.

Barceló ha signat una resolució que entrarà en vigor aquest dimarts i desenvolupa les mesures de prevenció que s'implementaran en tota la Comunitat. Aquesta resolució tindrà una duració de 21 dies naturals.

En primer lloc, i en la mateixa línia del que es disposa pel Ministeri, la Conselleria de Sanitat ha ordenat la suspensió de l'activitat de l'oci nocturn, que inclou discoteques, sales de ball, karaokes i bars de copes amb o sense actuacions en directe.

Hostaleria i fumar

Tots els establiments d'hostaleria i restauració de la Comunitat Valenciana tindran que tancar "no més tard" de la 1 de la matinada i no podran rebre nous clients des de les 00.00 hores. En ells s'haurà d'assegurar sempre la distància de 1,5 metres entre taules o agrupacions de taules, que tindran una ocupació màxima de deu persones.

Així mateix, a partir del dimarts no es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges i altres espais a l'aire lliure si no es pot garantir una distància interpersonal de dos metres. Aquesta mesura s'aplica també a pipes, cigarrets electrònics i dispositius per al ‘vapeo’. Així, la Comunitat Valenciana amplia aquesta mesura acordada pel Ministeri a les platges.

Els esdeveniments multitudinaris d'afluència de més de 400 persones estaran supeditats a l'autorització de la Direcció General de Salut Pública.

Recomana reunions de màxim 10 persones

Quant a les reunions socials, la Generalitat recomana un màxim de deu persones i la limitació de les trobades als grups de convivència estable. Així mateix, en cas de brots, segons ha explicat la consellera, "es realitzaran garbellats en poblacions de risc i potencialment exposades".

Mesures en les residències

Quant a les residències sociosanitàries, Barceló ha explicat que s'hauran de realitzar PCR a tots els nous ingressos i reingressos de majors i persones amb discapacitat amb un màxim de 72 hores d'antelació.

També es limiten les visites a una persona per usuari en totes les residències sociosanitàries i es limiten aquestes trobades a una hora màxim, excepte en el cas dels residents que es troben en el procés final de la seua vida. Aquest dimarts la Conselleria d'Igualtat també emetrà una resolució en aquest sentit.