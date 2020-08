València aspira a ser Capital Europea de la Innovació

Missions València 2030 és el model que presenta la ciutat de València per a ser Capital Europea de la Innovació, basat en l'impacte directe que té aquesta innovació en la millora de la vida de les persones. La ciutat ha aconseguit que la Comissió Europea la situe com a finalista per a l’obtenció d’aquest reconeixement.

En aquest context, es dibuixen unes “missions” concretes per a la València de 2030. L'objectiu, segons l’alcalde, Joan Ribó, és “aconseguir una ciutat més saludable, més sostenible, més compartida i més emprenedora. A partir d'ací, mobilitzar a l'ecosistema d'innovació per a aconseguir les missions”. El primer edil s'ha fet ressò aquest dilluns de la campanya promoguda des del propi Ajuntament a través www.missionsvalencia.eu.

“Ara més que mai busquem respostes en la investigació i la innovació. En un context en el qual la societat mira constantment a la ciència i a la innovació perquè ens proporcione solucions i respostes als grans reptes i a les emergències que la humanitat ha d'enfrontar, la ciutat de València proposa les Missions València 2030”, ha explicat l'alcalde.

Missions València 2030 proposa línies de treball que serveixen per a evidenciar com la investigació i la innovació impacten en la millora de les vides de les persones. D’aquesta manera, es busca fer visibles els reptes que es viuen en una ciutat com València, però que són comuns a tota la humanitat, així com els projectes d'I+D+i que es desenvolupen a València per a aconseguir resoldre'ls.

Segons el regidor d'Innovació, Carlos Galiana, “Missions València 2030 construeix sobre el talent de tot l'ecosistema i no exclou a ningú, perquè les missions d'una ciutat, d'un país o de tot Europa s'aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts i fonts de coneixement”.

Missions València 2030 mobilitza les 4 hèlixs de l'ecosistema innovador. En primer lloc, al sector públic emprenedor i innovador, des de diferents institucions, però també al sector privat, tant grans empreses com PIMES, autònoms, startups, acceleradores i incubadores. Així mateix, inclou com a valor fonamental a les universitats amb els seus centres d'investigació i instituts tecnològics associats, i a la societat civil i a la ciutadania, amb els seus moviments socials, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, fundacions o col·legis professionals, entre d’altres.

“Missions València 2030 facilita que tot l'ecosistema innovador promoga i impulse projectes d'investigació i innovació amb impacte en les missions de València des de qualsevol sector, activitat, disciplina, tecnologia i font de coneixement, creuant i mesclant disciplines i des d'una lògica construïda a partir de les necessitats de les persones”, segons Ribó.