Alba Carrillo, molesta con 'Espejo público' por la falta de apoyo tras hablar de Feliciano López: "Está en un bucle"

Alba Carrillo parece estar molesta con los colaboradores de Espejo público. El pasado jueves, los tertulianos comentaron en el magazine matutino las declaraciones que la exsuperviviente hizo en Viva la vida sobre su ex pareja, Feliciano López.

Los colaboradores de Antena 3 opinaron que, tras un año y medio de la ruptura, la tertuliana no debería hablar del tenista y pasar página. La presentadora Lorena García comentó que "a los ex hay que dejarlos ir"y el conductor de la sección de Splash, Ricky, apuntó que estas declaraciones podrían tener como objetivo buscar un beneficio televisivo. "Está metida el bucle", comentó Revuelta.

El contertulio ha contado este lunes que la colaboradora de Mediasetse puso en contacto con él, a través de un mensaje privado de Instragram, para explicarle que estaba molesta con lo que se había dicho en el programa. "Me estoy comiendo los marrones de los demás", ha añadido el colaborador tras confesar que se sintió apurado por la situación.

"Sí, porque lo gordo lo dije yo", ha respondido su compañero Ricky especificando que fue él quien apuntó que "si Alba dejaba de hablar de Feliciano, conllevaba que no la llamaran tanto". Revuelta ha comentado qué estas declaraciones podrían haber sido el motivo de su enfado y ha explicado que no era su intención ofenderle.

"A mí me sabe muy mal, porque a mí esta chica me gusta mucho en el sentido profesional. Creo que hace un gran trabajo en televisión. A mí esta información, me pilló de pie cambiado, estaba como mero espectador", ha explicado el colaborador.

Revuelta ha contado que cree que Carrillo le ha bloqueado de las redes sociales tras ponerse en contacto con él, no obstante, ha aclarado que no lo ha vuelto a comprobar. No obstante, el tertuliano ha dejado la puerta abierta a "una amistad" como la que mantiene con muchos compañeros de profesión.