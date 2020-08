Memoria.- La Diputación propone un protocolo para proteger fosas como la de El Carrizal

En una nota, la diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha subrayado, en referencia a los recientes movimientos de tierra con maquinaria pesada que un particular está llevando a cabo en el barranco de El Carrizal, la importancia de que lo sucedido en este punto "no se vuelva a repetir". "Es evidente que si no actuamos, lo que ha pasado allí puede suceder en cualquier punto de la provincia, porque hay más fosas que están registradas y señaladas en el mapa de fosas de la Junta de Andalucía".

Para la diputada, "esa confrontación de intereses entre lo privado y los derechos de los familiares de las víctimas debe hacernos pensar en encontrar una fórmula, un protocolo que nos ayude a actuar de forma rigurosa".

Además, según ha explicado, lo primero para empezar a trabajar ese procedimiento, sería lograr una geolocalización exacta de cada una de las fosas de la provincia de Granada "para que no haya dudas de los lugares en los que se puede trabajar".

Por eso, la Diputación "tiende la mano al resto de las administraciones", porque esto redundará "en beneficio de todos y todas y resolvería este tipo de conflictos de intereses, con los propietarios, por un lado, que tienen sus derechos, y las víctimas y sus familiares, que tienen los suyos".

El escrito que la Diputación ha enviado al resto de instituciones hace alusión "a la especial sensibilidad que se deriva de una actuación sin las garantías y salvaguardia precisas de derechos particulares y colectivos, derechos en los que se podrían producir daños irreparables habida cuenta que se realizan obras sin los preceptivos informes multidisciplinares".

Por todo ello, propone elaborar un protocolo de actuación para intervenir "bajo los principios de colaboración, cooperación y proporcionalidad", y garantizar un procedimiento de actuación en parajes donde se ubican fosas comunes de guerra y posguerra y que se encuentren incluidas en el Mapa de Fosas de Andalucía y en el Registro Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.

La carta también indica que el protocolo será de naturaleza interinstitucional, y redactado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en: derecho administrativo, historia, topografía, medio ambiente, geografía, geofísica, arqueología, antropología, medicina forense, medios digitales y periodismo de investigación.

Además, plantea que este modelo de actuación se inicie con un proyecto de indagación histórica, localización cartográfica-catastral y señalización pormenorizada de las fosas definidas en El Carrizal, de acuerdo a la última actualización del Mapa de Fosas de Andalucía, de 2018, "para poder actuar en consecuencia".

Por último, se destaca que el objetivo de "este esfuerzo común", es que sirva a todas las administraciones como procedimiento modelo para la actuación en los Lugares de Memoria Democrática de Andalucía a aplicar en las distintas ubicaciones de fosas, aún sin intervención.