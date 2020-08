Coronavirus.- Cierra el establecimiento Sojo del Mercado Victoria tras dar positivo tres trabajadores

Su estado es bueno y están asintomáticos, según ha subrayado el local en un comunicado en el que exponen que, para ayudar en la determinación del alcance del contagio, se ha cerrado temporal y exclusivamente el establecimiento Sojo Mercado hasta su completa resolución, esperando abrir en unos días.

"Estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias y a su disposición para cualquier incidencia que pudiera derivarse", sostiene Sojo, que aclara que la clausura no afecta en modo alguno a la zona gastronómica del Mercado Victoria, la cual no ha tenido ningún afectado.

No obstante, prosiguen, "animamos a nuestros clientes que pasaron por nuestras instalaciones -no por la parte gastronómica del mercado- desde el pasado jueves 6 de agosto hasta el 12 de agosto a ponerse en contacto con Salud Responde para establecer el contacto y la necesidad o no de realización de prueba PCR".