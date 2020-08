Agricultura impulsa una xarxa d’habitatges per a treballadors del camp que donen positiu per Covid-19

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, s'ha reunit aquest dijous amb representants de les diputacions d'Alacant, Castelló i València i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a coordinar la posada en marxa d'una xarxa de solucions d'habitatge per a persones treballadores del camp en cas de detectar-se un possible cas de COVID-19.

La Conselleria ha convocat aquesta reunió, només dues setmanes després de les trobades sectorials amb el conjunt d'entitats del sector agrari, ramader i pesquer, amb l'objectiu d'aprofundir en mesures complementàries de seguretat i prevenció vinculades a la mà d'obra en el sector primari.

"Entenem que els treballadors i les treballadores han de tindre a la seua disposició, per si s'ha d'activar cap cas de quarantena o aïllament d'un positiu i el seu entorn susceptible de tindre COVID, aquestes solucions de l'habitatge per garantir la seua seguretat i la dels seus companys o companyes", ha assenyalat Mollà.

Aquesta iniciativa conjunta de la Conselleria i les administracions locals garanteix la distribució per comarques, de manera que cadascuna d'elles compte amb diverses alternatives disponibles.

La consellera ha recordat que les dilatades campanyes al camp valencià, afavoreixen la presència de treballadors i treballadores consolidats, veïns i venes de la zona que es desplacen diàriament des de la seua residència habitual fins a les explotacions, tot i que ha defensat anticipar solucions de resposta per contenir la propagació del virus.

Aquestes mesures s'afegiran a la guia de recomanacions treballada amb els Ministeris d'Agricultura i Sanitat i la resta de comunitats autònomes en matèria de mobilitat, distanciament, higiene, organització, formació i informació dels treballadors i treballadores, entre les quals destaca el disseny de quadrilles estables de feina i convivència.

Finalment, la consellera ha enviat un missatge de tranquil·litat: "Treballem conjuntament perquè en el camp no es patisquen episodis de COVID, però si tinguèrem cap cas es complirien tots els protocols de seguretat i així poder mantenir tot el comportament exemplar que el camp valencià ha demostrat des que es decretara l'estat d'alarma".