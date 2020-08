Rueda pide cambiar la 'Ley Montoro' y culpa a Abel Caballero de "romper el consenso" en la FEMP

La FEMP aceptó la propuesta del Ministerio de Hacienda con el único apoyo del PSOE y el voto de calidad de Caballero, así como con la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns. Este documento, rubricado la semana pasada por Caballero y Pedro Sánchez, establece una aportación de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos que presten sus remanentes al Gobierno, que se los deberá devolver a partir de 2022 en un plazo de diez años, si bien la publicación en el BOE apunta que este podrá dilatarse hasta 2037.

A preguntas de los medios, Rueda ha defendido la utilidad de la norma en su momento al permitir que muchos ayuntamientos "mejoraran mucho su situación económica" y que a día de hoy las arcas locales tengan "ahorros". "Nosotros creemos que la Ley Montoro fue muy necesaria en un momento en el que la situación económica demandaba que se tomaran ese tipo de medidas", ha indicado Rueda.

A pesar de ello, ha puntualizado que "ahora es un momento diferente" y que, del mismo modo que se están modificando otras leyes "sin ningún problema" el Estado también debería hacer lo mismo con la citada norma. "No sabemos por qué están diciendo que no se puede cambiar bajo ningún concepto y hay que recurrir a estas soluciones cuando cambió otras normas del Gobierno anterior del Partido Popular sin ningún problema y de un día para otro". "Aquí hay algo más que no nos quieren contar, está claro", ha añadido.

El vicepresidente gallego se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en las que se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios el decreto ley que recoge el acuerdo con la FEMP sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas de distintos municipios y partidos políticos.

Rueda ha recordado que ese "desencuentro" ha sido "provocado" por Caballero tras "romper el consenso" en el seno de este órgano. "Hay muchos alcaldes socialistas también en Galicia que están diciendo, en privado y ahora también en público, que no es una buena propuesta ni el mejor de los acuerdos para los concellos", ha señalado Alfonso Rueda. "Tan bueno no puede ser si el propio presidente está diciendo que probablemente haya que cambiarlo", ha añadido.