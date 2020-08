Los vecinos de Mérida recibirán la próxima semana los bonos de 20 euros para gastar en el pequeño comercio en septiembre

En total se van a enviar a las casas de los emeritenses 22.000 cartas con una tarjeta que contiene un código QR por valor de 20 euros que pueden canjear en los 210 establecimientos que han solicitado su adhesión al programa (a falta de resolver el cumplimiento de los requisitos) siempre que hagan compras superiores a 40 euros.

El alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, ha calculado que los 490.000 euros repartidos en bonos de 20 euros con los que cuenta el programa generarán un impacto en el comercio de la ciudad que alcanzará el millón de euros, y en este sentido ha recomendado a los ciudadanos que consuman sus bonos -llegará uno por domicilio- lo antes posible, porque cada comercio tiene un cupo establecido, y cuando llegue al tope, ya no podrá canjear más.

En rueda de prensa, el primer edil ha avanzado algunos detalles del desarrollo del programa, anunciado como medida para paliar el impacto negativo del cese de la actividad comercial provocado por la pandemia del Covid-19, y que posteriormente se retrasó a septiembre, tal y como ha reiterado, atendiendo la petición de los propios comerciantes, con el fin de que no coincidiera con el periodo de rebajas y para ampliar el número de sectores y negocios participantes.

Osuna ha destacado que se trata de la primera vez que el ayuntamiento emeritense inyecta "ayudas directas" a las empresas de la ciudad, a través de un programa que, según ha señalado, espera poder repetir a lo largo de la presente legislatura.

Un programa que incluye los gastos de gestoría en la tramitación del programa, que además se ha realizado por vía telemática, con el fin de que a los empresarios no les cueste "ni un euro" participar en el programa.

En esta línea, y también por primera vez, los comercios recibirán el dinero que les corresponde en bonos de consumo por adelantado, de tal forma que no tengan que adelantar ellos nada. Asimismo, en caso de no alcanzar este límite, deberán devolver al finalizar el programa las cantidades no consumidas.

El programa cuenta con una aplicación propia que facilita a los vecinos conocer los establecimientos en los que pueden canjear sus bonos, y asimismo contarán en el propio comercio con un distintivo.