UAGA asegura que habrá pruebas PCR gratuitas y rastreo en la vendimia de Rioja Alavesa

En declaraciones a Europa Press, Torre ha explicado que están colaborando "estrechamente" con el Servicio vasco de Salud-Osakidetza para preparar las medidas en el inicio y ante los posibles contagios que surjan durante la campaña.

"Se está trabajando con el Gobierno Vasco para intentar hacer unos protocolos de actuación previos a la llegada de la gente a los campos. Se pretende hacer una PCR a todo el mundo. Los agricultores, si quieren, también van a poder hacérsela y, así, cuando empiece la campaña, tengamos la certeza de que el que va a la finca está limpio", ha manifestado Torre.

La vendimia de este año llega "adelantada" respecto a otros campañas anteriores. Desde UAGA calculan que comenzará en torno al 15 de septiembre (dos semanas antes del inicio habitual) y terminará en las últimas semanas de octubre.

MÁS ALLÁ DE LAS PCR

Javier Torre ha señalado que, además de las pruebas de detección, están pidiendo a jornaleros y viticultores que "reduzcan los movimientos entre cuadrillas". "Vamos a intentar que estén lo menos juntas posible para que no se pueda mezclar un infectado de una cuadrilla con personas de otra y tener que movilizar a dos cuadrillas", ha expuesto.

Otras medidas serán el regreso de los trabajadores en los mismos vehículos a las fincas, la creación de un registro "más exhaustivo" para saber dónde trabajan y con quién, y cómo han entrado. Todo para reducir "al máximo posible" la expansión de los contagios.

Entre las precauciones que todavía se están valorando, el presidente de UAGA ha confirmado que "evitar el contacto entre las personas del campo y las de las bodegas" es una alternativa que tienen sobre la mesa.

HOTEL Y SEGUNDA PRUEBA

Torre ha aseverado que la comunicación y el trabajo con el Departamento vasco de Salud está siendo "conjunto y previsor". Ante posibles casos, la opción que se baraja es el traslado de los positivos a hoteles, minimizar "lo que legalmente se pueda" las cuarentenas y evitar el parón de la recogida.

El Gobierno Vasco se ha comprometido a hacer y pagar las pruebas PCR que, según ha afirmado Torre, se llevarán a cabo en Laguardia. "Si hubiera un positivo, habría que llamar a Osakidetza, hacer nuevas PCR, movilizar a la cuadrilla, que se los lleven (en principio) a un hotel para la cuarentena y después sustituir a los trabajadores", han explicado desde la unión agroganadera.

Torre se ha mostrado "tranquilo" ya que, aunque no pueden obligar a la realización de la prueba, considera que "todo el mundo querrá hacérsela". El mayor problema que intuye el presidente es ante una cuarentena que "pueda alargarse". "Si la gente no trabaja, no cobra, y no querrán estar 20 días parados si hay un rebrote y ellos no están afectados. El reto es evitar que la gente se enfade y se marche a otros sitios sin hacerse una prueba de confirmación", ha adelantado Javier Torre.

Desde UAGA calculan que en torno a 3.000 jornaleros llegarán durante las próximas semanas a Rioja Alavesa para trabajar en una campaña que "más allá de las grandes bodegas, tiene mucho pequeño viticultor".

SALUD Y SUSTENTO

Javier Torre ha reconocido que "todo el mundo" tiene preocupación por lo que va a suceder durante la vendimia. "Durante 20 o 30 días se concentran miles de personas y no sabes ni de dónde vienen. Este año va a ser diferente", ha recordado.

El presidente de UAGA ha subrayado la importancia de esta época del año para los pueblos de la zona y ha declarado que "en estos pueblos de Rioja Alavesa, mucha parte del pueblo vive de la uva, de la industria del vino y saben que es necesario, pero hay que tener precaución y sacarlo adelante".