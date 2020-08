Un total de 270 serveis turístics de la Comunitat obtenen el segell 'Preparat per a COVID-19'

La Secretaria d’Estat de Turisme ha atorgat 270 reconeixements a destinacions i serveis turístics de la Comunitat Valenciana del segell ‘Preparat per a COVD-19’, un distintiu amb el qual es busca ressaltar la qualitat davant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus.

Turisme Comunitat Valenciana i les cambres de comerç han col·laborat en la posada en marxa d’aquests programes, amb els quals es demostra la seguretat i preparació dels establiments situats en destinacions turístiques.

Qualsevol empresa participant en el projecte Sicted ha pogut presentar-se a la convocatòria perquè se li reconega l’esforç realitzat a l’hora de portar a terme les mesures per a previndre el risc de contagi.

Així, després de superar una avaluació externa per a comprovar l'aplicació i desenvolupament de bones pràctiques , un total de 270 serveis turístics de la Comunitat Valenciana, provinents de 20 destinacions Sicted, han obtingut aquest reconeixement. En concret, es tracta de 154 serveis de la província de València, 92 d'Alacant i 24 de Castelló.

Destaquen Sagunt, amb 55 serveis distingits; València, amb 51; Gandia, amb 42; Alacant i Benidorm, amb 22, i Elx, amb 15. Per oficis, destaquen els hotels i apartaments, les platges, els restaurants i empreses de 'servei d'àpats', els i les guies, les oficines d'informació turística, els bars i els museus o centres d'interés turístic visitables.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que el sector turístic valencià "porta anys apostant per la qualitat com a element diferenciador i proposta de valor en les nostres destinacions".

D’aquesta manera, ha fet èmfasi en "la gran faena de coordinació que s'exerceix des de Turisme Comunitat Valenciana amb totes les destinacions adherides a aquest programa, sempre amb el suport i la col·laboració del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, per a fomentar la competitivitat turística".

De fet, segons la Generalitat, durant aquest temps s'ha reforçat i habilitat la formació 'online' per a poder continuar amb els mòduls formatius necessaris, així com el seguiment per part de l'assistència tècnica i la creació de grups de millora.