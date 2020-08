Díaz Ayuso se enfada tras publicarse una foto suya sin mascarilla en una terraza: "Perdón por no ser socialista"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con enfado este martes tras la publicación de una foto en la que aparece en una terraza y sin mascarilla, en la localidad de Losar De la Vera, Cáceres, donde parece estar pasando unos días de descanso.

La imagen ha sido publicada por ElPlural, y se puede ver como tanto Ayuso como su pareja, Jairo Alonso, están en la terraza de un bar sin el uso de la mascarilla, a pesar de que la norma dice que es obligatorio.

La foto ha corrido como la pólvora por las redes sociales, donde el periodista Max Pradera ha aprovechado para tuitearla, acompañado de un mensaje que compara el escenario actual de pandemia con la crisis que vivió el ayuntamiento madrileño en 2012 tras el Madrid Arena, donde murieron 5 jóvenes y al día siguiente la alcaldesa Ana Botella se marchó a un spa, de esta forma: "¡Como cuando Ana Botella se largó a spa de lujo en Portugal durante el Madrid Arena! ¡Bravissima, Ayuso!".

¡Como cuando Ana Botella se largó a spa de lujo en Portugal durante el Madrid Arena! ¡Bravissima, @IdiazAyuso! 🤣https://t.co/qf3xOaw4kW — Max Pradera (@maxpradera) August 11, 2020

La presidenta madrileña no ha dejado pasar por alto este comentario y ha decidido contestarle, justificando su estancia allí y respondiendo con alusiones al avión Falcon de Pedro Sánchez: "Una Mahou en un bar de carretera, con mi coche, con mi presupuesto familiar, a 2 horas de Madrid. Donde esté un buen palacio pagado por todos los ciudadanos, a horas de Falcon, que se quite todo. Perdón por no ser socialista".