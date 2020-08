Francisco Toscano defiende el acuerdo de la FEMP con Hacienda y critica al PP por sus intereses "partidistas"

En declaraciones a Europa Press, el regidor de la segunda mayor población de la provincia ha defendido ese acuerdo puesto que a los ayuntamientos "no les cuesta nada; al contrario salen beneficiados". "Con esta fórmula, nos permiten permiten gastar más del 50 por ciento de lo que teníamos bloqueado por la Ley del exministro Montoro (2012), de aquí a tres años", ha afirmado.

"¿Qúe sentido tiene que los ahorros estén en un banco, que nos cobra intereses por ello, cuando la Administración General del Estado nos lo devuelve en mejores condiciones?", se ha preguntado Toscano.

El regidor nazareno ha argumentado, entre otras ventajas del acuerdo, que los ayuntamientos recibirían el 35 por ciento de los 5.000 millones adicionales del Gobierno, "y un 10 por ciento más en 2020 y 2021, sin olvidar que los consistorios podrán hacer uso del superávit de 2019".

Al final, "los 5.000 millones que nos iban a dejar invertir este año y el próximo no sale de nuestro crédito sino del presupuesto estatal", ha explicado. "Queda por determinar en qué se puede gastar la cantidad que nos tienen que devolver en diez años. En este sentido, esperamos que nos permitan destinar esas cantidades tanto a inversiones como a gastos corrientes".

El también presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales -órgano que solo existe en Andalucía, País Vasco y Extremadura- ha recordado que en los últimos años han permitido a los ayuntamientos "utilizar parte del superávit -beneficio obtenido en el ejercicio anterior- siempre que el remanente -el montante acumulado de todos los años- no fuera negativo" y si se empleaba en "pagar deuda a proveedores".

Para Toscano, tras el "enfado" mostrado por los alcaldes populares en este asunto se esconde el hecho de que el PP "presume de gestión siempre que está en el gobierno y después se ve que tienen una economía regular en sus ayuntamientos". "Si no tienes liquidez y no prestas -al Estado- no te devuelven esa cantidad y tampoco el fondo extra".

"Los ayuntamientos no tendremos capacidad de gastar todo el volumen económico que nos van a poner sobre la mesa", ha sentenciado.