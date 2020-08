La Generalitat dedicarà 132 milions del fons no reembossable a cobrir necessitats de sanitaris

La Generalitat Valenciana distribuirà 378,55 milions d'euros en una primera fase del fons no reembossable del Govern pel coronavirus, la majoria (132 milions) a finançar les necessitats previstes de despeses de personal sanitari.

Segons publica aquest dimarts el Diari Oficial (DOGV), la Conselleria d'Hisenda ha autoritzat una generació de crèdits en el pressupost autonòmic de 2020 derivada del fons estatal Covid-19 de 16.000 milions d'euros.

A la Comunitat li corresponen 449,63 milions del tram 1, dotat amb 6.000 milions per a totes les autonomies. Els trams 1 i 2 es reparteixen per despesa sanitària, el 3 per a educació i el 4 sobre la base de la caiguda d'ingressos per la crisi.

En una primera fase del tram 1, la Generalitat generarà crèdit per 378,55 milions per a finançar les necessitats previstes de despeses de personal sanitari derivades de la Covid-19 (132 milions) i despeses de funcionament i inversió sanitaris (120 milions).

La següent partida més elevada serà una dotació extraordinària de docents per a adaptar els centres a la pandèmia (53,41 milions) i la reactivació de la convocatòria d'ajudes al sector industrial valencià (26,73 milions).

La resta aniran destinades a ajudes extraordinàries perquè els ajuntaments contracten persones que hagen perdut l'ocupació (21 milions), reposició del crèdit destinat a contractes d'emergència per la Covid-19 (11,24 milions) o atenció d'obligacions derivades d'instal·lacions judicials adaptades a la situació (7,16 milions).

Bo Viatge Comunitat Valenciana

També hi ha cinc milions establits per al nou programa 'Bo Viatge Comunitat Valenciana' destinat a hotels, apartaments, càmpings, cases rurals i agències de viatge com a estímul a la demanda i la desestacionalització del sector, de manera que es prolongue l'activitat i l'ocupació durant la temporada baixa.

Finalment, la primera autorització de crèdits del fons no reembossable dedicarà altres dos milions a campanyes informatives sobre la crisi sanitària. Tot això suposa els corresponents increments de crèdit i transferències entre programes de la Generalitat i el seu sector públic.