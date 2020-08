'Hormigas Blancas' emite una inesperada imagen de David Broncano hace 12 años que revoluciona las redes: "¡Madre mía!"

Hormigas Blancas dedicó la entrega del pasado domingo a la actriz Bibiana Fernández, un icono y un ejemplo de visibilidad del colectivo LGTBI+. Para ello, el programa rescató algunas imágenes de su trayectoria en televisión, en las que un detalle no se pasó por alto: la aparición de un jovencísimo David Broncano.

El presentador de La resistencia apareció inesperadamente durante una entrevista en 2008. El aspecto del humorista hace doce años no solo no pasó desapercibido en el plató, donde Nuria Marín no dudó en comentarlo, ya que en las redes sociales también se reaccionó al breve, pero curioso clip.

En el vídeo se podía observar al cómico entrevistando a Fernández sobre su pasión por la moda. De este modo, muchos usuarios opinaron sobre lo cambiado que está ahora el rostro de Movistar y manifestaron su sorpresa.

"Madre mía , la cara de David broncano...", "¿Hola? ¿Ese era David Broncano?", "Ojo a Broncano..." son algunos de los comentarios que se leen en Twitter bajo la 'etiqueta' "#Hormigasblancas".

David Broncano entrevista a Bibiana Fernández en 2008. MEDIASET