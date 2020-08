IU insta al alcalde a constituir "de inmediato" la comisión de parcelaciones

En una nota, el edil ha expuesto que "tras casi un año desde su aprobación en Pleno siguen demostrando que incumplen su palabra", en referencia al alcalde y a su equipo de gobierno, y que siguen "jugando con la ilusión de muchas familias".

"No debemos olvidar que el alcalde vislumbró en septiembre de 2019 que con el nuevo decreto de la Junta se legalizarían más de 11.000 viviendas, a las que posteriormente se les daría luz y agua", ha apostillado, para agregar que "al día siguiente dijeron que ya no eran 11.000, que serían unas 8.500 y, tres días después, volvieron a dar otra cifra".

García ha recordado que "en octubre de 2019 se aprobó la creación de una comisión técnico-política, en la que se abordaría el decreto de la Junta de Andalucía, qué camino iba a tomar la Gerencia de Urbanismo en la aplicación del mismo y cómo afecta este decreto a las edificaciones irregulares en nuestra ciudad".

Es una comisión en la que estarían representados, además, todos los grupos políticos del Ayuntamiento, el Consejo del Movimiento Ciudadano, el secretario de la Gerencia de Urbanismo, más personal técnico de dicho organismo autónomo.

Si bien, "a día de hoy y tras once meses desde aquel Pleno en el que se aprobó la creación de dicha comisión, no hay absolutamente nada", ha lamentado, para apuntar que "ni se ha constituido la comisión, ni se ha llevado a cabo reunión alguna, y eso que debían ser mensuales, ni se ha legalizado ni una sola parcelación y, hasta donde se sabe, no se ha dotado de luz y agua a ninguna vivienda".

A su juicio, "esto demuestra, una vez más, la desidia del alcalde y de su equipo de gobierno y la parálisis que sufre la Gerencia Municipal de Urbanismo, que concede menos licencias que en el mandato anterior y que el resto de servicios que la conforman están bloqueados y parados".