González recuerda al PP que hay una mayoría en Gijón a favor de cambiar el nombre de la Avenida Juan Carlos I

Así se ha posicionado después de que diputado del PP y secretario general del PP gijonés, Pablo González, la calificara de "alcaldesa sectaria" tras la decisión del Ayuntamiento de Gijón de retirar una calle que lleva el nombre de Juan Carlos I.

En ese sentido, González ha afirmado que es algo habitual desde las filas 'populares'. "Siempre me tachan de sectaria, lo hace con todo el mundo. Es curioso, porque me dicen que hable con la gente y si hago caso de lo que me dice la gente soy sectaria, solo dejo de ser sectaria si le hago caso a él y al PP, pero él no es un referente", ha indicado la alcaldesa.

Así, ha indicado que llevan tiempo recibiendo solicitudes para cambiar el nombre de la Avenida Juan Carlos I y que en los últimos días "por razones evidentes" se han incrementado. Además, ha insistido en que "parece" que hay un consenso hacia ese cambio entre una mayoría de partidos de la corporación.

"No soy sectaria, respondo a mayorías. El señor del PP se olvida que sectaria es quien quiere imponer la opinión de una minoría sobre la mayoría y no sé si él tiene claro cuál es el juego de la democracia", ha sentenciado.