El PP dice que la caída mensual de paro en Canarias "no puede enmascarar" una realidad laboral "muy complicada"

Navarro apuntó que actualmente el archipiélago tiene 52.987 parados más, una cifra "nada alentadora que anula cualquier atisbo de positividad y que deja entrever un horizonte incierto para miles de canarios", según informó el PP en nota de prensa.

En este sentido, agregó que aunque el desempleo ha bajado en 4.065 personas en julio con respecto al mes anterior (-1,55%), "no hay motivos para lanzar las campanas al vuelo" porque consideró que estos datos, "al igual que ocurrió en marzo, abril, mayo y junio, no se reflejan los trabajadores que se encuentran en ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados".

Por ello, expuso que estos datos "no pueden enmascarar, bajo ningún concepto, la realidad laboral" en el archipiélago, que se encuentra en una situación "muy complicada, pese al maquillaje constante que usan quienes gobiernan".

Navarro puntualizó que tras cinco meses desde que se estableció el estado de alarma y tras dos meses de vuelta a la normalidad, en Canarias "hay muchas empresas y miles de trabajadores en un ERTE", lo que muestra la "profundidad de esta crisis económica que será mayor si no se toman medidas certeras y efectivas" para evitar que se destruya el tejido productivo.

Navarro también consideró "muy preocupante" la situación de los trabajadores autónomos, ya que Canarias es la cuarta comunidad de España que "más autónomos ha perdido, cinco veces más que la media nacional", a lo que agregó que "aún hay autónomos cobrando el cese de actividad y las exoneraciones", por lo que prevé que cuando estas finalicen los datos "serán mucho peores".

"La dramática situación del desempleo en Canarias es fruto de la errática política económica que estamos padeciendo todos por parte de unos gobiernos que no han sabido ni saben estar a la altura de las dificultades por las que atraviesa nuestro país y nuestra comunidad", apostilló.

En definitiva, para la presidenta del PP de Canarias los datos del paro de julio reflejan que el empleo en las islas "se encuentra sumergido en una profunda crisis motivada por una política de los gobiernos de Pedro Sánchez y Torres, carente de medidas económicas y fiscales, que conducirán a la desaparición de muchas" las empresas y de puestos trabajo.