Canarias inicia la tramitación de los presupuestos de 2021 partiendo de una base de 7.300 millones

Esta cifra es 900 millones inferior al presupuesto de 2020, según ha precisado el consejero, que remarcó que durante el periodo de tramitación el Gobierno de Canarias seguirá "peleando" para conseguir los fondos que permitan a la región tener unos presupuestos autonómicos "como mínimo" como los del año actual aunque con la intención de que lo supere.

"Hemos decidido iniciar el proceso de trámite pese a las dificultades y las incógnitas", reconoció Rodríguez, que en la rueda de prensa posterior de este Consejo de Gobierno extraordinario indicó que la crisis del coronavirus ha "trastocado todos los planes".

Rodríguez ha explicado que el Ejecutivo peleará por una "norma de presupuestos adaptada a las circunstancias" que pueda llegar al Parlamento de Canarias a "finales de octubre".

El también vicepresidente sostuvo que los "criterios que sustentan esta propuesta" de presupuestos son los "principios y valores de la mayoría actual" que conformó el "pacto de progreso" que Gobierna las islas.

"DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS" E "IMPULSO A LA ECONOMÍA"

También el acuerdo del plan de reconstrucción de Canarias, las directrices de la Unión Europea en materia de "economía verde y digital", la "defensa de los servicios públicos", el "apoyo a los vulnerables" y el "impulso a la economía".

Rodríguez dijo que Canarias, igual que todo el país, sufre de "importantes incógnitas" para configurar el presupuesto, pero consideró que "merece la pena intentarlo".

Sobre las actuales limitaciones mencionó que no se conoce el "techo de gasto 2021, que debe promover el Gobierno de España", así como tampoco los fondos europeos o las cantidades a cuenta de la financiación autonómica". "Es una variable que no está despejada ni para nosotros ni para nadie", mantuvo.

SIN SUBIDAS NI BAJADAS DE IMPUESTOS

"No tocaremos la fiscalidad en el año 21", incidió Rodríguez, que matizó que puede haber algún cambio "menor", citando como ejemplo la medidas excepcional del IGIC 0 para los productos sanitarios.

Por ello, el consejero de Presupuestos dijo que la "solución" para compensar el presupuesto consiste en "disponer" de los "estratégicos" 500 millones de carreteras que debe el Estado a Canarias, la "actualización del sistema de financiación al margen de la crisis" -o "buscar una fórmula de fondo no reembolsable como este año"-; o, llegado el caso, el endeudamiento.

Según Rodríguez y dado que Canarias tiene el "menor endeudamiento per cápita del Estado", no habrá argumentos para que "no autoricen" a Canarias a ello.