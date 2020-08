No todo es fácil en internet, ¿a qué retos se enfrentan las marcas?

Durante estos meses que hemos debido permanecer en casa (incluso ahora que tampoco salimos tanto como nos gustaba hacerlo) han crecido nuestros movimientos y compras en internet. Parece que esto es muy beneficioso para todas las marcas que tienen tienda online, sin embargo, como todo, tiene su contrapartida.

Los movimientos de los usuarios han sido tan rápidos y cambiantes en estos últimos meses que han pillado a las marcas con el pie cambiado. Todo aquello que daban por sentado se ha esfumado y muchas han tenido que reinventarse. Debido a todo lo que hemos vivido, el interés de los consumidores por la moda, uno de los pilares de las ventas online, ha disminuido considerablemente. Sin embargo, han aumentado las búsquedas de productos para hacer deporte en casa, por ejemplo. Las marcas lo han visto y han tenido que reaccionar, también el sector de la publicidad se ha tenido que adaptar a estos tiempos de crisis. Para no llegar tarde es fundamental poder identificar los comportamientos de los consumidores en tiempo real.

Y este no es el único reto al que se han visto sometidas las marcas: la flexibilidad, la actualización, la capacidad de adaptación… son solo algunas de las dificultades añadidas a las que se han enfrentado y en las que Think with Google ahonda en este completo artículo gracias al ejemplo de algunas grandes marcas europeas. Nos encontramos en un periodo de fuertes turbulencias y es necesario estar bien informado para saber cómo afrontarlas sin sufrir daños.