Renfe ofereix 25.000 places promocionals per a viatjar a l'agost amb origen i destinació Alacant

Renfe ofereix des d'aquest dijous 25.000 places promocionals en trens Ave i Llarga Distància amb descomptes de fins al 65%, per a viatjar durant el mes d'agost amb origen i destinació Alacant.

L'oferta permet comprar bitllets amb els preus i les condicions de la tarifa Promo+, que contempla flexibilitat en canvis i anul·lacions, ha informat la companyia.

Els descomptes per a viatjar a l'agost permeten trobar tot tipus d'ofertes, amb descomptes de fins al 65%. Entre elles destaquen els preus promocionals per a parelles (2x1 en Turista+ a mitat de preu) i per a famílies i grups reduïts (4x100 o 4x120 euros). Els descomptes i les ofertes són variables en funció de la línia d'Ave, Alvia i Euromed que es tracte.