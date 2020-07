Casado: "Es inaceptable que el campo sea el pagano de la reconstrucción cuando ha sido sector esencial en la pandemia"

"Ayer el presidente del Gobierno ha dado por buena una minoración de 5.000 millones, un 10 por ciento de la PAC, que serían 600 millones menos para España cada año y eso es inaceptable porque los agricultores y ganaderos no pueden ser los paganos de la reconstrucción cuando han sido un sector esencial para que durante el confinamiento a los españoles no les falte de nada", ha asegurado hoy durante su intervención en la VIII Edición del curso de verano 'Prensa y Poder', organizado por el Colegio San Gabriel de Aranda de Duero (Burgos) en una ponencia bajo el título 'Una propuesta para la España vacía desde la perspectiva liberal europea'.

En su intervención, el máximo responsable 'popular' ha insistido en que una vez que se ha cerrado la negociación del fondo europeo de recuperación y resilencia toca negociar el presupuesto europeo para los próximos siete años, y ahí no se tienen que admitir "minoraciones" porque, a su juicio, eso es lo que vertebra el territorio urbano.

Casado, no obstante, ha asegurado que sobre este tema "llueve sobre mojado", al recordar las declaraciones de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, en las que afirmaba que el sector agrícola en España es "esclavista" o cómo la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, "defendía" como directora general de Presupuestos de la Comisión Europea un recorte de "más del 30 por ciento" en 2018. "Esto no es crítica, es crónica política", ha puntualizado.

"Nuestro grupo parlamentario no va a votar esta minoración en el Parlamento Europeo. ¿Es importante para el PSOE la PAC? ¿Les parece bien que un sector de dos millones de personas sigan vertebrando España? Nosotros no estamos en la moda de hacer como que nos gusta el campo, porque hemos salido de él como partido", ha zanjado, para aclarar, además que son dos fondos que van por "distinto lado". "Vamos a pelearlo y negociaremos a cara de perro con ello con el Gobierno, aunque no le tenemos confianza", ha subrayado.

La PAC ha sido uno de los cinco puntos que ha ocupado la intervención del presidente nacional del PP en este foro. Casado ha señalado que su formación siempre ha defendido la "igualdad de oportunidades" a la hora de recibir servicios públicos independientemente del lugar donde resida.

Para el líder 'popular' la despoblación es un reto a afrontar que desde hace dos años ocupa ya la agenda política y mediática del país. Y para ello ha insistido en que es fundamental unas buenas infraestructuras en materia transporte, movilidad y de comunicación digital; facilitar la burocracia administrativa; mejorar la fiscalidad para fomentar el emprendimiento; la prestación de unos servicios públicos de calidad y garantizar la subsistencia del entorno rural.

Todo ello a través de medidas como la extensión de la Banda Ancha en el entorno rural, la tarifa plana para autónomos emprendedores, mantener centros escolares con hasta cinco alumnos y consultorios médicos o favorecer la agroindustria, el turismo de interior, el sector de ocio y el comercial, donde ha puesto de ejemplo el vino como motor económico para criticar, en este sentido, la inacción política del Gobierno en temas como los aranceles.

DEFENSA DE LA CONCERTADA

Por último, ha salido en defensa de la educación concertada, "porque somos defensores de la libertad educativa". "La concertada representa a muchas familias que quieren un tipo de educación que tienen derecho a elegir, que es eficiente y cumple una función fundamental", ha añadido.

Por eso ha recordado que desde hace dos años viene "alertando" de las intenciones que el Gobierno tiene hacia estos centros. En este punto, se ha mostrado "preocupado" por el miedo de "algunos" a la "libertad de elección". "Vamos a defenderla como siempre lo hemos hecho y porque entendemos, además, que la Ley Celaá es mala también para la empleabilidad porque no cubre carencias en materia tecnológica", ha apostillado.