Mor un home en l'accés a la Ciutat de la Justícia de València

Fonts coneixedores han confirmat a Europa Press que es tracta d'un home que havia acudit el matí d'aquest dimecres a les instal·lacions per una dissolució de societats de guanys i que, en passar per l'arc de seguretat, s'ha sentit indisposat i, finalment, s'ha desplomat.

Les mateixes fonts han explicat que se li ha practicat un massatge cardíac i se li ha intentat aplicar el desfibril·lador però sense resultat, ja que no hi havia activitat cardíaca. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU que solament ha pogut certificar la mort.

Es dona la circumstància que el passat any altre home, que anava a ser jutjat per un assumpte de drogues, va morir a causa d'un infart en la Ciutat de la Justícia. Aleshores es va obrir una investigació per la fallada d'un desfibril·lador. No obstant açò, el forense va concloure que no existia relació entre aquesta deficiència i la mort.