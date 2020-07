Desmantellen 139 plantes de marihuana en la reserva natural del Palmar

Aquest cultiu va ser desmantellat divendres passat, 24 de juliol, quan l'oficina tècnica de la reserva va donar l'avís de les plantes de marihuana, informa el cos municipal en un comunicat.

Dins de la reserva hi havia una zona habilitada per a la instal·lació de fins a 139 plantons de marihuana. Entre la mala herba, un contenidor de fem ocultava 2,35 quilos de la mateixa droga.

També es va desmantellar un sistema de reg per goteig, nombrosos objectes i ferramentes per al cultiu i peces de recanvi per a garantir el creixement de les plantes de marihuana.