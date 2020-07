Puig, sobre les declaracions de Fernando Simón sobre la no arribada de turistes: "No és millor que no vinguen"

Puig s'ha expressat així preguntes dels mitjans sobre les paraules de Fernando Simón en les quals ahir va dir que era millor, des del punt de vista sanitari, que no arribaran turistes estrangers perquè eviten riscos.

"No és millor que no vinguen", ha indicat Ximo Puig, que ha recalcat que és "molt negatiu" que el Govern britànic haja pres eixa decisió.

MAZÓN: "QUE CALLE"

Per la seua banda, el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, referent a eixa polèmica, ha demanat a Simón que "es calle".

"No entenc que fa el senyor Simón parlant. Perquè no estem en estat d'alarma, no estem en confinament general; no sé si parla en nom del Govern o no", ha manifestat.

Així mateix, ha apuntat que Fernando Simón no parla "molt" amb res que tinga a veure amb la Sanitat. "Tampoc pareix que parle en nom d'un gabinet d'experts o científics, els noms dels quals seguim sense conéixer a hores d'ara", ha plantejat.

En eixe sentit, Mazón ha exigit a Simón que "es calle i que deixe de parlar del que no sap". "Crec que és el moment perquè ho senta de manera clara i contundent", ha continuat i ha opinat que el Govern "s'ha esborrat" de la crisi de la pandèmia.

Finalment, ha incidit que el model turístic "no està en qüestió" ni està "en crisi"; "el model està funcionant molt bé", ha seguit i ha demanat que no se li castigue "més".