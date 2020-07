EPA.- CSIF exigeix al Consell "mesures urgents" per a la recuperació econòmica davant les dades "alarmants" d'atur

El sindicat considera "molt alarmants les dades llançades per l'Enquesta de Població Activa (EPA), que revelen la destrucció de 128.600 ocupacions a la Comunitat Valenciana entre els mesos d'abril i juny".

CSIF assenyala, en un comunicat, que "la paralització econòmica provocada per la pandèmia ha agreujat una dinàmica negativa". "En l'EPA de juliol del 2019 la desocupació ja pujava en l'àmbit valencià en 10.700 persones mentre en el conjunt nacional baixava en 123.600", detallen.

El sindicat mostra la seua "profunda preocupació" pel fet que, segons aquesta mateixa enquesta d'abril a juny del 2020, existisquen en l'actualitat 391.000 persones aturades a la Comunitat Valenciana, la qual cosa eleva la taxa d'atur fins al 16,74% davant del 14,30% de fa un any. La central sindical adverteix que eixe increment, en la pràctica, resulta superior, ja que la xifra que trasllada l'EPA no inclou els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de suspensió de contracte.

El sindicat avisa de l'"angoixant senyal que transmeten aquestes dades, ja que es donen en un trimestre en el qual tradicionalment es crea ocupació i en una comunitat autònoma en la qual el turisme, creixent entre abril i juny, sol ser una font primordial d'ingressos". Per tant, "en èpoques futures menys favorables a priori, i sempre en funció de l'evolució de la pandèmia, podrien ser fins i tot pitjors", adverteix.

Finalment, CSIF reclama al Consell que realitze "actuacions decidides i útils per a generar ocupació". La central sindical creu que "mesures com una comissió de reconstrucció en Les Corts en la qual neguen la compareixença de nombrosos actors socials rellevants o un pacte subscrit solament amb dos sindicats no demostren ni l'amplitud de mires ni el consens que un context com l'actual requereixen".