CCOO Baleares pide una prestación especial a la finalización de los ERTEs

Así se ha pronunciado el sindicato tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), según los cuales la cifra de parados se sitúa en 97.100 personas en Baleares.

No obstante, según han indicado, estas cifras "no muestran la auténtica realidad económica y, sobre todo, laboral que se está viviendo" en Baleares, ya que "el descenso del número de parados no refleja el total de personas que realmente se encuentra sin actividad" al no contabilizarse todas las personas que están en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

CCOO ha valorado la figura de los ERTEs, "que han permitido que un número elevado de trabajadores, especialmente los fijos discontinuos, puedan tener una cobertura durante esta crisis económica motivada por la pandemia". No obstante, añaden que cuando éstos finalicen, muchos trabajadores "perderán las prestaciones porque no tienen el tiempo cotizado que da derecho a recibirlas".

Por todo ello, el sindicato reclama una prestación especial para las personas que no hayan cotizado el tiempo necesario para recibir algún tipo de ayuda, especialmente los trabajadores del sector servicios.