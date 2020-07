Miri, de 'MasterChef 5', regresa a las redes tras sufrir un 'hackeo' que ha cambiado su forma de ver la vida

El paso de Miri por MasterChef fue uno de los más seguidos y finalmente su trabajo le llevó a ser una de las finalistas del programa. Su buen hacer en el concurso, su relación con Jorge Brázalez o sus habituales publicaciones en Instagram sobre alimentación saludable, la convirtieron en una de las concursantes más influyentes del formato de Shine Iberia.

Sin embargo, hace unas semanas la influencer sufría un hackeo en sus redes que le alejaron de sus seguidores y de su actual medio de vida. "He tenido que replantearme muchas cosas. Los primeros días andaba un poco perdida, y ahora qué hago?", comenta Miri en su primera publicación tras recuperar la cuenta.

"Mi curro, lo que he estado construyendo hasta día de hoy, mi rutina, se me había derrumbado de un segundo para otro. Pero, y qué? Estos días me he dado cuenta de que hay que saber aceptar los cambios" continúa la exconcursante en el post.

Además, la exparticipante del concurso de cocina más exigente de la televisión, ha encontrado una nueva pasión en su vida. "Esta cuarentena me he aficionado mucho al Yoga, este último mes me he sacado el título de 200hrs de Ashtanga y Vinyasa, con eso he indagado muchísimo en la parte más importante del yoga: la filosofía de vida que imparte", anunciaba Miri.

La concursante se siente en un nuevo momento vital y así lo comparte: "Estoy en un proceso maravilloso donde mi vida ha cogido un sentido distinto. Vivo más en paz".

Finalmente, Miri ha concluido la publicación con un nuevo anuncio: "Creo que mi tarea esta vez, es utilizar esta plataforma para compartir con vosotros (además de lo que hacía antes) todo el proceso espiritual que estoy pasando, y todo lo que estoy aprendiendo para ayudaros a que no solo viváis de una manera más sana a través de la comida, sino también a través del control de la mente".