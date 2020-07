Francia retira del mercado y denuncia ante la Comisión Europea un gel hidroalcohólico de origen catalán

ON DERMO

Desde la Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes de Francia decretaron el pasado 29 de junio que se retirase del mercado un gel hidroalcohólico de origen catalán, llamado On Dermo, debido a que no desinfecta y por lo tanto no cumple su función.

"Tiene una combinación de etanol e isopropanol insuficiente, por lo cual no produce la efectividad antibacteriana y antiviral", publicó la institución francesa en su cuenta de Twitter. Además, solicitó a los usuarios que lo habían comprado que "lo devolviesen en el punto de compra".

El país galo ha denunciado recientemente ante la Comisión Europea este artículo, destacando que la empresa distribuidora lo ha retirado del mercado. Por su parte, el organismo internacional ha señalado que "la presencia de alcoholes no va acompañada de los correspondientes pictogramas y advertencias", y añade que los usuarios no disponen de "información sobre la toxicidad y la inflamabilidad del producto, que, en presencia de una fuente de ignición, podría provocar un incendio".

El producto a la venta era una botella transparente de 500 mililitros y bajo la marca On Dermo, que a su vez lo fabrica el Grupo Colmar, cuya sede está en Tarragona. Además, la empresa que lo distribuye es Ramros Trading, localizada en Hospitalet de Llobregat, y cuenta con cerca de 40 años comerciando internacionalmente.

Por último, según informa ElDiario.es, la empresa que lo distribuye ha calificado como "grave error" la decisión de Francia de llevarlo ante las instituciones europeas, porque asegura haber contratado una abogada experta en consumo para justificar su posición.

La posición que defiende la empresa es que la legislación es diferente según si se considera el producto como cosmético o como producto biocida. La dirección de consumo francesa ha determinado que el gel "On Dermo" es un biocida y por lo tanto no cumple con los requisitos mínimos.