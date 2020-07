Puig defèn que la Comunitat està en "millor" situació que el Regne Unit i advoca per garantir capacitat de resposta

En declaracions als mitjans, ha lamentat que no entén aquesta decisió, una mesura que "no atén els perjuís molt greus que causa a l'economia" perquè un terç de tots els britànics que viatgen a Espanya ho fan a la Comunitat Valenciana.

Puig, després d'una reunió amb el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha insistit que "és molt important garantir la capacitat de resposta al plantejament del Govern britànic" i ha destacat que la Generalitat està "en contacte permanent" amb el Ministeri de Turisme i el d'Exteriors.

Davant els brots detectats en diverses discoteques de València, la Generalitat "prendrà les decisions atenent l'interés general, la salut i les recomanacions dels experts", en un "equilibri constant entre la reobertura de l'activitat normalitzada i la prevenció", ha asseverat.

El cap del Consell ha sostingut que a la Comunitat "existeix una capacitat de detecció ràpida i s'està seguint la traçabilitat dels brots", encara que ha admès que una bona part dels brots estan en l'oci nocturn i en l'espai familiar, "on hi ha una major confiança".

Per açò, ha tornat a advocar per no estigmatitzar cap sector i ha remarcat que les decisions es prendran "intentant afavorir la convivència, el desenvolupament econòmic i l'equilibri", sempre en funció de com avance la pandèmia.

"És important que es complisquen les normes", ha subratllat, al mateix temps que ha advocat per "atacar els espais on s'incompleixen: "Si tots fem allò que ens correspon des de la corresponsabilitat, vencerem la pandèmia".

SANCIONS SENSE "ESTENDRE LES SOSPITES"

En aquesta línia, el president valencià ha admès que "s'han produït imprudències" en alguns espais, per la qual cosa ha assenyalat que "se'n van a obrir expedients d'investigació i sanció".

No obstant açò, ha assegurat que "no es pot democratitzar la culpa i estendre les sospites". "Aquells que ho facen malament tindran la sanció prevista, que va mes allà de la multa econòmica, ja que hi ha una responsabilitat molt gran perquè es posa en qüestió la salut pública", ha recalcat.