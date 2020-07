El PP pide la comparecencia de Armengol para que dé explicaciones sobre el caso APB

En rueda de prensa, Company ha afirmado que el PP siempre ha apelado a la presunción de inocencia, independientemente de la persona investigada y de su formación política. "Escuchando ayer a la consellera de Salud, Patricia Gómez, que fue quién actuó de escudo de Armengol, apelar a la presunción de inocencia, tengo que decirles que bienvenidos al club, porque en otros casos, esta presunción de inocencia ni la respetaron, ni la tuvieron en cuenta", ha declarado el 'popular'.

No obstante, el presidente del PP ha afirmado que, "considerando la gravedad de los hechos investigados y que está implicada la cúpula de la APB, "lo mejor para la institución es que las personas investigadas y que han quedado en libertad con cargos sean apartadas hasta que se aclare su situación". Así, ha añadido que "esta decisión corresponde a la presidenta Armengol, que fue quién eligió al señor Gual de Torrella para el cargo de presidente de la APB. Por lo tanto, debe ser coherente con lo que siempre ha dicho en relación a los casos de corrupción".

CORREDORES SEGUROS ENTRE REINO UNIDO Y BALEARES

Por otra parte, sobre la cuarentena establecida por Reino Unido para los ciudadanos que regresen de España, Company ha dicho que "desde el mes de abril el PP solicitó a la presidenta la apertura de canales bilaterales de negociación con Alemania y Reino Unido, como principales emisores de turistas, para la puesta en marcha de corredores seguros".

Company ha indicado que, desde entonces, "lo único que han hecho" la presidenta Armengol y el conseller Iago Negueruela ha sido hacerse fotos con los consulados de ambos países "y ahora vuelven a ir a remolque de la situación".

"En Baleares tenemos la situación sanitaria controlada, gracias, en parte, a nuestra condición insular y a los esfuerzos de los ciudadanos", ha dicho el 'popular', quien también ha lamentado que "la presidenta Armengol no haya mantenido las reuniones bilaterales propuestas por el PP para hacer saber que las islas sí son un destino seguro, porque no basta con eslóganes ni titulares de prensa, los hechos se deben demostrar y gestionar".

El presidente ha considerado que "lo que ha quedado demostrado es que en el momento que a la señora Armengol le han quitado al Gobierno de España de delante y no tiene a Sánchez para echarle la culpa, no sabe qué hacer". "De hecho no ha hecho nada por defender a nuestra CCAA sabiendo que Alemania y Reino Unido son nuestros principales mercados emisores", por lo que ha pedido a la presidenta que "trabaje para que la cuarentena no se aplique en Baleares, porque es una medida que no se tendría ni que haber producido y no puede volver a producirse, y que trabaje también para establecer corredores seguros con Alemania y Gran Bretaña, que es algo que, tanto Armengol como Negueruela, deberían llevar meses gestionando".

BONIFICACIÓN DE LAS MASCARILLAS

Finalmente, en relación a las medidas de control de la pandemia, el presidente del PP ha reclamado a Armengol que cumpla el mandato del Parlament y dé cumplimiento a la iniciativa del PP aprobada por unanimidad para bonificar las mascarillas para la ciudadanía en general y que, además, sean gratuitas para pensionistas, desempleados, colectivos vulnerables o familias numerosas.

Company ha indicado que en CCAA como Andalucía ya se han tomado medidas en este sentido y ha afirmado que "en momentos tan complicados, ayudar a que los ciudadanos puedan adquirir las mascarillas bonificadas como un medicamento más, y que los colectivos más vulnerables puedan acceder a ellas de forma gratuita, es una medida necesaria que Armengol debería repensarse y empezar a aplicar cuanto antes".