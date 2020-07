Se dispara el número de animales seropositivos a leishmaniosis canina en Asturias

Así lo alerta Animal Hub, la plataforma sin ánimo de lucro por el bienestar animal con la participación de más de 30.000 veterinarios en toda España, empresas y entidades del sector agroalimentario, que apunta que la lehismaniosis es una enfermedad zoonótica y, en consecuencia, puede afectar a la salud de los humanos.

Lo confirman datos del estudio de investigación 'Leishmania in wolves in northern Spain: A spreading zoonosis evidenced by wildlife sanitary surveillance', un análisis sobre esta enfermedad causada por la picadura de un flebotomo infectado, y que puede resultar letal entre la población animal y potencialmente peligrosa para 350 millones de humanos cada año.

El estudio, llevado a cabo en 149 animales salvajes autóctonos, entre los que se incluyen 102 lobos, apunta no solo al incremento de la seroprevalencia en cifras absolutas, sino también a una extensión por todo el territorio.

De entre los animales infectados, destaca la presencia de un perro pastor, lo que confirma la participación de animales rurales de compañía en la transmisión natural de un patógeno, también llamado ciclo selvático, debido a que pasan mucho tiempo en zonas al aire libre. Se trata de una enfermedad zoonótica, hecho que implica que puede ser transmitida de animales a personas, motivo por el resulta importante controlar sus vectores de transmisión.

La tipología de leishmaniosis más común en la fauna asturiana es la producida por el protozoo 'Leishmania infantum', transmitido a través de la picadura del flebotomo, cuando se va a alimentar de la sangre de un animal o de una persona. Los investigadores apuntan a tres grandes factores que inciden fuertemente en el incremento de la transmisión.

El principal es la modificación en los patrones de actividad y dispersión de los flebotomos debido a un aumento de temperaturas a nivel global. En consecuencia, el aumento de las temperaturas, así como otras variables climatológicas, también pueden haber provocado la llegada de estos insectos a Asturias procedentes de otros territorios más afectados por esta enfermedad.

En un tercer lugar es posible que el incremento en la seroprevalencia en Asturias pueda ser debido a vías de transmisión menos frecuentes, como la que se produce a través de mordeduras de animales infectados a animales sanos.

La veterinaria y responsable científica de animales de compañía de MSD Animal Health que, a su vez, es miembro de Animal Hub, Federica Burgio, ha explicado que la leishmaniosis es un problema endémico en España con datos de prevalencia incluso mayores al 30% en algunas áreas. "Para pararla, tenemos que hacer un control exhaustivo de nuestros perros, protegerlos con productos eficaces que les protejan de la picadura del flebotomo durante los 12 meses del año. Además, es necesario acudir de forma rutinaria a la clínica veterinaria para que tras un análisis y un chequeo pueda descartar la infección", asegura.