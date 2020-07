Naix un campus per a l'"alimentació del futur" a La Marina de València

Les empreses Grup La Sucursal i People Are Science posen en marxa Campus Veles e Vents, un espai d'innovació per a la gastronomia i l'alimentació del futur a La Marina de València, dins de l'edifici Veles e Vents, com a espai gastrocultural de referència internacional.

Comptarà amb un campus virtual per a activitats de formació i un espai en el qual repensar i crear la gastronomia del futur en clau digital. És un projecte de col·laboració públic-privada que s'emmarca en les mesures previstes en l'estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana.

El Campus Veles e Vents vol que les pimes del sector puguen formar-se "amb els millors", contrastar i testar la seua R+D, crear nous productes i obrir les portes a la seua comercialització. "Aportem una visió industrial a la cadena de valor de la gastronomia i l'alimentació perquè cap sector associat i cap empresa queden ressagades", assenyala Rosa Valenzuela, directora de People Are Science.

Sota aquest prisma, l'objectiu és contribuir al manteniment del lideratge del sector gastronòmic de la Comunitat a nivell internacional, gràcies a l'impuls de la competitivitat i a la incorporació de noves tecnologies, destaca el titular de la Sucursal, Javier de Andrés, en un comunicat.

Laboratori, acceleradora i co-working

L'espai forma part del pol de desenvolupament i innovació de la Marina Living Lab, àrea experimental i de desenvolupament de projectes i solucions tecnològiques al servici de la cadena de valor de la gastronomia. Inclou un laboratori dinàmic per a co-crear, experimentar i testar àgilment i actua com una acceleradora de projectes i desenvolupaments d'R+D amb empreses del sector.

En 500 metres quadrats, alberga una zona de 'co-working' amb trobades amb 'start-ups' i empreses, cuines de prototipatge de desenvolupaments gastronòmics, productes, servicis i experiències, aules de formació, espais de cocreació i un campus virtual amb espais de laboratori, entorns de formació i gestió a través d'una plataforma compartida en el núvol.

Sala 360º de gastronomia immersiva

També compta amb un espai gastronòmic i cultural, amb els restaurants La Sucursal, La Marítima i Malabar, i espais d'exposició i esdeveniments. En els espais de restauració, les companyies emergents podran provar les solucions tecnològiques en un entorn real. Comptarà amb una sala experimental 360º en la qual s'oferiran experiències gastronòmiques immersives.

Un comité d'experts referents en el sector a nivell internacional recolzarà a les 'start-ups' i als emprenedors del campus. També treballa en acords de col·laboració amb empreses i en activitats orientades a involucrar la ciutadania, com la segona edició de l'esdeveniment FTALKS 20, organitzat per KMZERO, el 15 i 16 d'octubre

En una primera fase, la inversió en el desenvolupament del projecte és de 250.000 euros aportats per la unió d'empreses, amb cofinançament de 100.000 euros sol·licitats a la Generalitat a través de la convocatòria 'Digitalitza', pendent de resoldre. Per al futur busca inversors privats.