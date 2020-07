Romero (Vox) se reúne con la Policía Local de Marchena, "perseguida por su alcaldesa"

En el encuentro, en el que participaron el coordinador de Vox en Marchena, José Carlos Delgado; el diputado provincial Rafael García Ortiz; el responsable de seguridad de Vox, Sevilla Adrián Trashorras, y el vocal de la gestora del partido en la provincia, Macario Valpuesta, "los agentes explicaron la situación por la que atraviesan tras el conflicto abierto que la alcaldesa mantiene con los agentes del cuerpo", según señala Vox en un comunicado.

Romero ha explicado que ha acudido a este encuentro con los profesionales de la seguridad ciudadana, "como diputada y como marchenera, muy preocupada por la escandalosa falta de personal y de medios de la Policía Local, por el tremendo esfuerzo que muchos agentes tienen que realizar para cubrir los turnos de trabajo, por las horas extras que no cobran, el total abandono en el que se encuentran, pero sobre todo por la persecución a los que son sometidos por la primera autoridad local ,quien no parece perder oportunidad en mostrar su desprecio hacia la Policía y en especial hacia algunos agentes, con los que parece tener algún problema de carácter personal".

"Debo reconocer que he pasado de la preocupación a la indignación porque estamos ante una clara falta de voluntad política de la alcaldesa por garantizar la seguridad de todos los marcheneros. Tengo la certeza que esta falta de voluntad política por solucionar los problemas de la Policia Local obedece, sencillamente, a que esta alcaldesa no está a la altura del cargo. No entiende los problemas de los marcheneros, no sabe cómo afrontar las dificultades propias del cargo y eso se traduce en una merma notable en la calidad de los servicios públicos que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos y la seguridad es primordial", señala.

Romero ha aseverado que la alcaldesa de Marchena "debe dejar paso a otra persona más cualificada para gestionar el municipio, porque los marcheneros se merecen seguridad y sentirse seguros". "No son ciudadanos de segunda con respecto a otras localidades de similar tamaño. Hago un llamamiento a la alcaldesa para que abandone su soberbia, se siente con la Policía, los escuche, estudie y solucione de manera inmediata los problemas que afectan a nuestra policía y que sufren en primera persona todos los marcheneros", afirma.

Asegura que "solo así recibirá el apoyo de Vox" y, de lo contrario, "nos tendrá enfrente, dispuestos a presionar a todos los niveles para que de una vez por todas los marcheneros tengan la seguridad que se merecen y que nunca debieron perder".

La diputada en el Congreso ha aseverado que "las libertades básicas están garantizadas si funciona la seguridad y aquí brilla por su ausencia, pero no por la actitud de los policías, como la alcaldesa quiere hacer creer, sino por incompetencia directa de quien es la máxima responsable". "Una alcaldesa que va por libre y que se niega a dialogar con la Policía Local, algo incomprensible desde todo punto de vista", insiste.

Por su parte, Delgado ha apuntado que la situación en la Policía "no ha hecho más que empeorar" porque "no existe dialogo por parte de la alcaldesa que, lamentablemente, sólo se comunica con los policías a través de comunicados en los medios de comunicación y en especial la Radio Televisión Marchena, algo inaudito en política".

"El pueblo está bajo mínimos en cuestión de seguridad. Con una Policía Local desmoralizada, con falta de efectivos provocados por bajas psicológicas derivadas del conflicto con el PSOE de Marchena, y con el cuartel de la Guardia Civil solo abierto por la mañana, y la patrulla que debe cubrir una amplia zona de la campiña sevillana, un panorama desolador que convierte a Marchena en terreno abonado para los delincuentes", añade.

El responsable de Vox en Marchena ha apostillado que "es responsabilidad de la Alcaldesa resolver este conflicto y está obligada a entenderse con nuestra Policía Local". "Ella es la máxima responsable de los empleados públicos municipales y si no está capacitada para resolver el conflicto que deje el cargo", ha concluido.