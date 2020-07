Barceló nega coaccions als MIR davant la vaga i diu que la porta del diàleg està "sempre oberta"

Així s'ha pronunciat Barceló en ser preguntada pels mitjans sobre les coaccions denunciades per alguns d'aquests professionals, al que ha assenyalat que "en absolut" s'han produït perquè l'administració respecta el dret de qualsevol a la vaga.

"No estem obstaculitzant per a res la vaga, ens atenim al que diu l'autoritat laboral i és el que els traslladem a ells i al sindicat que forma part d'eixe comité de vaga", ha remarcat la consellera, qui ha insistit que l'administració no faria "mai" cap coacció.

Preguntada per les reivindicacions que formulen els metges residents, ha assenyalat que algunes d'elles correspon regular-les al Ministeri de Sanitat, com les relatives a les retribucions, i el que s'ha fet des de la Generalitat és traslladar al Govern central la necessitat de crear una taula tècnica amb totes les comunitats per a abordar aquesta qüestió "i atendre les reclamacions que estan fent els MIR".

Respecte a les reivindicacions que poden ser ateses des de la Comunitat Valenciana, Barceló ha incidit que sempre ha estat oberta al diàleg i el 9 de juliol ja va remetre una carta al col·lectiu fent eixe oferiment de diàleg "però la vaga ja estava anunciada abans que es poguera produir" el contacte.

Aquest dimecres, ha continuat, va haver-hi una reunió de tres hores en les quals Sanitat va escoltar "atentament" les reivindicacions dels metges residents.

"Som una comunitat que té millors condicions laborals que la resta, som la segona que té un coeficient de retribució als MIR", ha ressaltat, encara que això no vol dir que no puga "seguir dialogant i escoltant". "Eixa porta del diàleg, per a aquesta consellera i aquesta Conselleria, estarà sempre oberta", ha afirmat.

A més, ha volgut agrair als MIR el treball que han estat realitzant durant la pandèmia, vivint "uns moments molt durs" que està segura "incorporaran a la seua experiència, a la seua carrera professional".