La Policia Local de València reforça els controls en els barris amb més restes de Covid en aigües residuals

La Policia Local de València reforçarà la seua presència en tots els barris que han registrat un augment de Covid-19 en les seues aigües residuals per a extremar les mesures de protecció i així evitar possibles rebrots.

Aquestos reforços comptaran amb un dispositiu de voluntaris de Protecció Civil que recordaran l'obligatorietat de les mascaretes i la importància de mantindre les distàncies i les mesures d'higiene.

Dins de l'operatiu, es reforçaran especialment Sant Marcel·lí i Pla del Real. Només en la vesprada d'aquest dimecres, agents de la divisió de seguretat vial van denunciar 24 persones en el barri de Sant Marcel·lí per no portar la mascareta.

El dispositiu policial també comptarà amb vehicles patrulla que recordaran a través dels seus panells i megafonia l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes.

Es tracta d'una actuació preventiva per a garantir que la gent utilitza la mascareta i manté les distàncies físiques. "El desafiament tan important davant la possibilitat de rebrots no té únicament una solució policial; requereix d'una responsabilitat col·lectiva, de tota la societat", defén el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

La Policia Local serà "molt estricta" en el seu ús per a evitar rebrots en la "nova normalitat" i torna a apel·lar a la responsabilitat col·lectiva, amb les mascaretes i la distància com "el cinturó de seguretat que ens protegeix". "No ens podem permetre una recaiguda per les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. De nosaltres depén i ho anem a aconseguir".